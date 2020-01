Krybashkiaku i Ramës në Kavajë ia vuri vetë zjarrin fabrikës së tij për të përfituar 1 milion dollarë

Një qytetar i është drejtuar me një emsazh ish-Kryeministrit Berisha ku i shkruan se, fabrika e krybashkiakut të Ramnës në Kavajë është djegur nga vetë ai. Sipas qytetarit, kjo është hera e treteë që familja Krajli i ve zjarrin qëllimisht fabrikës sa herë që vendi qeveriset nga të majtët duke peërfituar çdo herë mbi 1 milion dollarë dhe duke mos humbur asgjë nga materialet dhe makineritë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuzon familjen Krajli se djeg per te treten here fabriken!

Kjo e fundit quhet si djegie elektorale!

Lexoni mesaxhin e qytetarit dixhital. sb

Mirmbrema doktor.Kjo eshte hera e trete qe familja Krajli i ve zjarrin qellimisht fabrikes sa here qe vendi qeveriset nga te majtet duke perfituar cdo here mbi 1 miljon dollare dhe duke mos humbur asgje nga materialet dhe makinerite. Por sic duket Rama po jep fondet qe duhen per blerjen e votave ne Kavaje per zgjedhjet e parakoheshme qe po vijne.