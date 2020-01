Korrupsioni Rilindas po e kalb atdheun!

Nga Qamil Gjyrezi

Titullin për këtë opinion e mora nga një deklaratë e Liderit demokrat Lulzim Basha, pas publikimit të raportit të Transparency International për Shqipërinë.

Është e vërtetë që korrupsioni i kësaj qeverie po e kalb atdheun. E shkruajta këtë reagim, mbasi Basha me shumë vend përmend atdheun, për të treguar realisht se po kalbet Shqipëria, vendi, atdheu ku kemi lerë dhe jemi rritur. Atdheu ku kanë lerë stërgjyshërit tanë dhe janë rritur në këtë vend në shekuj.

Në atdheun tonë edhe në periudhën e perandorisë osmane, mbas 1912, në kohën e Zogut, në kohën e Italisë, edhe në diktaturë, mbas viteve 90-të ka patur korrupsion, që gadi e rrënoi Shqipërinë.

Por korrusioni i qeverisë së Edi Ramës, me një model post-modern kurruptiv (ku të mbyllen të gjitha shtigjet) , po e denigron dhe po e kalb Shqipërinë.

Këta terma, gjuha politike që përdor Basha tregojnë realisht, pa lustër se në cfarë situate ndodhet Shqipëria, nga qeverisja e socialistëve radikalë rilindas.

Lulzim Basha me shumë vend i drejtohet njerëzve me këtë gjuhë për të “trokitur” thellë në mendjen dhe zemrën e cdo shqiptari, të djathë dhe të majtë për situatën politike dhe ekonomike ku ndodhe atdheu i rrënuar në cdo cep të tij.

Gjatë protesave Lulzim Basha me anë të gjuhës së muzikës këndoi me zemër Himnin Kombëtar dhe tashti me shumë vend i drejtohet shqiptarëve me këtë retorikë, me gjuhën e folur.

Edhe me termin “Shqipëria e para” Basha i bën thirrje të gjithëve, kryesisht të rinjve dhe klasës politike të vënë “Atdheun të parin”, natyrisht të integruar në B.E. dhe pjesë e institucioneve euro-atlantike.

Së pari korrupsioni galopant shkatërron atdheun dhe njerëzit që jetojnë në këtë vend, kryesisht të rinjtë.

Së dyti korrupsioni, kthehet në formë të menduari, fiton imunitet patologjik, që nuk ka institucion ose ilac për ta shëruar.

Është e vërtetë që Shqipëria po pëson pëkeqësim dramatik të gjendjes së korrupsionit rilindas.

Është shumë e vërtetë, që qeverisja Rama po na con drejt një degradimi të skajshëm dhe drejt një realiteti të hidhur, që nëse nuk ndalohet rreptësisht sot, më vonë do të jetë gadi i “pashërueshëm”.

Politika e keqe dhe korruptive e Rilindjes, ndikon për krijimin e një shoqërie që vuan, shoqëri patologjike dhe një vendi që i ka rënë një sëmundje e cila duhet të kurohet me një “operacion politik” të shpejtë në të gjitha planet.

Kërkesa për zgjedhje të lira dhe të pakontestuara nga palët e P.D.-së, opozitës dhe një qeverisje e përgjegjshme, mund ta shpëtojë Shqipërinë, atdheun tonë nga kalbja.