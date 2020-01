Ishte shtatzënë dhe me kancer në gji, pacientja thotë se terapia e Hetem Ramadanit arriti ta shërojë

Medituesi e studiuesi i fizikës kuantike e mjekësisë alternative, Hetem Ramadani,në kuadër të punës dhe angazhimit të tij, ka shënuar një mori sukseseshës, duke arritur që përmes terapive të propozuara nga ia t’i mjekoi shumë shqiptarë nga sëmundjet të cilat kanë qenë rrezik për jetën e të prekurve.

Njëri nga ato raste është edhe Klodiana Ndoci nga qyteti i Laçit, e cila ishte diagnostikuar me kancer në shi, e njëherit duke qenë edhe shtatzënë në muajin e shtatë.

Ajo ka treguar për Telegrafin se mjekët në të dyja spitalet që kishte bërë kontrolle, si në atë shtetëror poashtu edhe në privat, i kishin thënë sipas saj, që të heqte gjirin dhe foshnjën.

“Kam dalë nga spitali e trishtuar.

Më pas kam parë videot e profesor Hetemit, dhe kam tentuar ta gjejë një numër kontakti të profesorit, derisa e gjeta edhe filluam trajtimin. Nuk kam bërë as terapi, as kirurgji që doktorët më sugjeruan, pas një bisede 2 – 3 orëshe me profesorin, më pyeti a je e gatshme me iu përmbajt regjimit.

I thash po, sepse profesori e dinte që shtatzënia ka nepse, ke nevojë për të ngrënë ëmbëlsira e kështu. Sigurisht që po i thash”, ka shtuar Ndoci, transmeton Telegrafi.

Ajo ka thënë se e ndoqi për një muaj këtë terapi, ku fillimisht ka rënë nga pesha 10 deri në 15 kilogramë, e ka gocën në krah dhe ndjehet shumë mirë.

“Falë profesorit goca ime është në krah këtu, unë ndihem mirë dhe shumë e shëndetshme. Nuk gjejë fjalë si ta falënderoj. Do tu thosha njerëzve besoni, lexoni edh mos u ngutni. Çdo gjë është e shërueshme, çdo gjë është e mundur”, ka thënë Klodiana Ndoci.

Bashkëshorti i Klodianës, Dedë Ndoci ka theksuar për Telegrafin se kanë shumë besim të Hetem Ramadani, prandaj sipas tij, i kanë lënë të gjithë më njëanë dhe kanë marrë udhëzimet e tij si zgjidhja e duhur.