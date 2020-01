Gjendet e vrarë gruaja e rrëmbyer në Mallakastër

Një grua është gjendur e vdekur në fshatin Gjerbes, në Mallakastër. Gruaja është gjetur e pajetë në rezervuarin e fshatit, ndërsa ngjarja dyshohet se ka ndodhur më 5 janar.

Sipas raportimeve paraprake, grabitësit kanë shkuar për të grabitur në banesën e viktimës por pasi janë pikasur kanë marrë me vete gruan, të cilën më pas e kanë vrarë.

Mësohet se ngjarja e ka marrë zanafillën kur tre të rinj, kanë shkuar për të grabitur pranë familjes së gruas, identiteti i së cilës nuk bëhet i ditur, duke menduar se në këtë të fundit nuk kishte njeri.

Pasi kanë hyrë brenda territorit të shtëpisë, të rinjtë janë pikasur nga e zonja e shtëpisë e cila mund edhe ti ketë njohur. Fill pas kësaj, autorët mësohet se e kanë marrë gruan, e kanë lidhur dhe trupin e kanë hedhur në rezervuarin e fshatit.

Por këtë të martë, pasi kanë kërkuar gjithkund, familjarët kanë shkuar pranë rezervuarit ku kanë gjetur edhe trupin e pajetë të gruas, të lidhur me litar.

Raportohet se, deri tani janë shoqëruar nga policia tre persona, të cilët po merren në pyetje, ndërsa vijon puna për zbardhjen e ngjarjes.

Ja si e denoncuan qytetarët para policisë vrasjen në Mallakastër

Vrasja makabër e shtetases Drita Saliaj nga nipi i burrit, ngjarje e ndodhur më 5 janar në fshatin Gjerbës të Mallakastrës, e zbuluar vetëm sot nga policia, fillimisht është denoncuar nga qytetarët në faqen e JOQ.

Kanë qenë këta të fundit, të cilët kanë publikuar të dhënat e para mbi identitetin e viktimës, si edhe faktin që viktima para se të hidhej në liqen është shtypur me makinë nga autorët, që më pas rezultuan se njëri prej tyre ishte nipi i burrit të viktimës.

Përshendetje JOQ! Eshte vrare nje grua ne fshatin Gjerbes mallakaster. Trupi i se ndjeres eshte gjetur ne Rezervuarin e fshatit nuk e di nese keni info, e gjithe policia eshte atje qe ne mengjes, ju lutem na tregoni dicka. Sepse I kemi prinderit vetem andej kemi merak.

Mami me mori nr cel me tha eshte bere hataja se spara ndodhin gjera keshtu ne ate fshat jo por ju mund te kontaktoni me strukturat atje.

Cfare info psh. Mendohet se grabitje. Ajo jetonte e vetem sepse burri dhe2cunat i kishin ne greqi, punonin me sezone. Emri i se ndjeres eshte Drita Saliaj. Mua mami me tha eshte vrare dhe njerzit kane dyshime dhe thon qe e kan shtypur dhe me makin e kane marre dhe e kan hedhur ne rezervuar ne Lumar.

quhen rezervuari rreth 3 km nga shtepia e saj me sa me tha mamaja njeri prej autorve e kishte treguar po perkete sjam i Sigurt por ka shume polici atje ata i dine ne brendesi’