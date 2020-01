Frika nga epidemia, qeveria britanike do të izolojë të gjithë personat që udhëtojnë nga Wuhan

Qindra qytetarë britanikë që janë dërguar nga Wuhan në Britaninë e Madhe të enjten, do të futen në karantinë për dy javë. Kjo vjen pasi British Airways pezulloi të gjitha fluturimet direkte nga territori i Kinës për shkak të shpërthimit të koronavirusit.

Australia, Japonia, SH.B.A dhe BE gjithashtu po dërgojnë qytetarët e tyre në atdhe.

Virusi ka shkaktuar më shumë se 130 vdekje, duke u përhapur në të gjithë Kinën dhe të paktën në 16 vende të tjera.

Qeveria britanike deklaroi se 200 qytetarë britanikë do të vinë nga Wuhan, të enjten.

Redaktori i shëndetit i BBC, Hugh Pym tha se Sekretari i Shëndetësisë, Matt Hancock, ka udhëzuar zyrtarët që t’i vendosin njerëzit në karantinë për dy javë – ndoshta në një strukturë ushtarake në Mbretërinë e Bashkuar.

Burimet thanë për BBC-së se britanikët që do të kthehen do t’u jepet kujdes dhe këshillat më të mira mjekësore, raporton abcnews.al Ata që do të kthehen nga vendet e tjera të Kinës nuk do të preken, por janë këshilluar që të “izolohen” për 14 ditë.

Australia gjithashtu planifikon të izolojë në karantinë 600 qytetarët e saj.

British Airways, i cili operon fluturime të përditshme nga Heathrow për në Shanghai dhe Pekin, njoftoi pezullimin e fluturimeve deri në 31 janar derisa të vlerësohet situata.

Një deklaratë thotë: “Ne u kërkojmë falje klientëve për bezdi, por siguria e klientëve dhe ekuipazhit tonë është gjithmonë përparësia jonë.”

Linjat ajrore të tjera, përfshirë United Airlines, Air Canada dhe Cathay Pacific Airways, kanë anuluar tashmë disa fluturime për në Kinë.

Kharn Lambert tha për programin BBC Derbyshire në Victoria se ambasada ka deklaruar që është përgjegjësia e tyre të organizojnë transportin në shtëpi, raporton abcnews.al

“Nuk dua të vë në rrezik shëndetin e qytetarëve britanikë “, tha ai.

Çfarë do të ndodhë me njerëzit e bllokuar në Wuhan?

Yvonne Griffiths, e cila aktualisht është në një hotel në Wuhan, tha që asaj iu tha në orët e para të mëngjesit të së mërkurës se do të kishte një fluturim nga aeroporti i Wuhan për në Mbretërinë e Bashkuar.

“Ne duhet të jemi atje gjashtë deri në shtatë orë para nisjes së fluturimit, dhe do të kemi një ekzaminim nga disa njerëz këtu në Wuhan, dhe nëse nuk shfaqim ndonjë simptomë, atëherë do të jemi në gjendje të hipim në atë aeroplan,” ajo tha.

“Nëse do të vuanim nga temperatura ose ndonjë simptomë tjetër, probleme me frymëmarrjen, atëherë do të thoja se ekziston mundësia e izolimit.”

Një burrë tjetër britanik, Jeff Siddle, nga Northumberland, tha se atij dhe vajzës së tij iu ishin ofruar vende në një fluturim të enjten – por jo gruas së tij , e cila është një shtetase kineze. Kina nuk po lejon që qytetarët e saj të largohen nga vendi, raporton abcnews.al

Të dhënat e fundit nga virusi

Numri i vdekjeve nga virusi është rritur në 132 në Kinë, tha të mërkurën Komisioni Kombëtar i Shëndetit (NHC). Katër raste janë konfirmuar në Gjermani, duke e bërë atë vendin e dytë evropian që raporton raste, pas Francës.

Emiratet e Bashkuara Arabe gjithashtu kanë konfirmuar rastet e para të virusit në një familje që u kthye në Emiratet e Bashkuara Arabe nga Wuhan. Një ekspert nga NHC tha se mund të duhen edhe 10 ditë të tjera që shpërthimi të arrijë kulmin.

Ashtu si viruset e ngjashme me Sars dhe Mars koronavirusi është një rrezik sidomos për njerëzit e moshuar dhe ata me sëmundje të mëparshme, raporton abcnews.al

Një teori tregon se virusi, i cili mund të shkaktojë infeksion të rëndë akut të frymëmarrjes, mund të ketë dalë nga kafshët e tregtuara në mënyrë të paligjshme në një treg ushqimesh në Wuhan, kryeqyteti i provincës Hubei. Nuk ka kurë specifike apo vaksinë. Megjithatë, një numër i njerëzve janë rikuperuar pas trajtimit.

Cilat linja ajrore të tjera po ndërpresin fluturimet?

United Airlines ka anuluar 24 fluturime amerikane në Pekin, Hong Kong dhe Shanghai midis 1 dhe 8 Shkurt .

Cathay Pacific tha se do të shkurtonte fluturimet për në Kinë nga 30 janari deri në fund të marsit, ndërsa Air Canada gjithashtu ka zvogëluar numrin e fluturimeve të saj. Lion Air i Indonezisë tha që do të ndalonte përkohësisht fluturimet nga e shtuna.

Linja ajrore ruse Ural Airlines tha se kishte pezulluar disa shërbime të njohura në Evropë ku ka shumë turistë kinezë, duke përfshirë Parisin dhe Romën, raporton abcnews.al

Linjat ajrore të tjera janë duke marë masa që synojnë të zvogëlojnë shanset e përhapjes së virusit.

China Airlines në Tajvan tha se po inkurajonte pasagjerët të sillnin vetë pijet e tyre, ndërsa Singapor Airlines ishte ndër të parët që lejuan ekuipazhin të vendosin maska në fluturimet në Kinë.

Cilat vende po evakuojnë njerëz?

Zelanda e Re do të bashkëpunojë me Canberra për të sjellë 53 qytetarët e saj në shtëpi .

Rreth 200 shtetas japonezë janë larguar nga Wuhan dhe kanë zbarkuar në aeroportin Haneda të Tokios.

Rreth 650 të tjerë thanë se donin të riktheheshin por qeveria japoneze tha që fluturimet të reja janë duke u planifikuar.

Sipas mediave japoneze, disa prej të kthyerve vuanin nga ethe ose kollë. Të gjithë do të dërgohen në spital, pavarësisht nëse ato shfaqin apo jo simptoma të ngjashme me virusin, raporton abcnews.al

Gjithashtu të mërkurën, 240 amerikanë – përfshirë punëtorët dhe konsullaën lokale të SHBA – së u evakuuan nga qyteti. Sipas CNN, të evakuuarit mund të duhet të qëndrojnë në izolim deri në dy javë.

Koreja e Jugut tha se rreth 700 nga qytetarët e saj do të largoheshin këtë javë. Si Malajzia ashtu edhe Filipinet thanë gjithashtu se do të evakuonin qytetarët e tyre në dhe rreth Wuhan. Ndërkohë, Hong Kong njoftoi planet për të ndaluar udhëtimet midis qyteteve.