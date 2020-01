Fëmijët nuk kanë kopësht në Tiranë! Lal Plehu hedh valle në televizor!

Ish-Kryeministri Sal Berisha ka bërë publik denoncimin e një prindi në Tiranë, i cili shkruan se Veliaj bën vetëm show dhe propagandë por e vërteta është krejt ndryshe.

Sipas prindit, rreth 400 fëmijë që janë pjesë e kopshtit 41 në Tiranë enden rrugëve, pasi ky institucion pas tërmetit të 26 nëntorit herë shpallet si i rregullt dhe herë i parregullt.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Femijet nuk kane kopesht ne Tirane!

Lal Plehu hedh valle ne televizor! Sb

Pershendetje z.Berisha.uroj gezuar vitin 2020 qofte vit i bukur per ju familjen tuaj

Duke pare qe po na bien ne vesh te shurdhet kerkesat tona si banore ,qe me daten 26 nentor 2019 femijet na kane ngelur pa kopesht sepse kopeshte numer 41 ne Tirane njehere e bejne te rregullt nje here e bejne te prishur nga termeti askush nuk na jep pergjigje se cfare do te behet me fatin e 360- 400 femijeve.Ju lutem publikoje pasi vetem nese reagon ti mos behet ndonje gje sepse askush nuk na jep informacion se ca do behet.Kopeshti eshte i mbyllur.pls anonimatin.