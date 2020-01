Diskretitimi i Ramës nga shqiptarët, i besuan Elvis Naçit 12 herë më shumë fonde se Ramës

Pavarësisht nga përpjekjet e qeverisë për tu vënë në ballë të sfidës së rindërtimit pës tërmetit shkatërrues të 26 nëntorit, duket se besimi ndaj saj është minimal. Dhe treguesi më i mirë për të kuptuar këtë është besimi i qytetarëve për të bërë donacione.

Sipas të dhënave të mara në revista Monitor qeveria shqiptare ka arritur të mbledhi deri tani 65,720,146 lekë ose rreth 600 mijë euro të dhuruar online.

Pra kjo shifër, që tregon vullnetin e qytetarëve të thjeshtë për të besuar në transparencën dhe efikasitetin e qeverisë, është katastrofisht e vogël.

Natyrisht këtu nuk përfshihen as donacione si ato të Pacollit apo Erdoganit, as shifrat që kanë premtuar oligarkët pranë Ramës, që i përgjigjen në çdo çast kryeministrit, por vetëm kontributet e individëve të thjeshtë dhe të panjohur që në total, deri tani, nuk janë më shumë sesa 6190 vetë që mesatarisht kanë dhuruar 100 euro për person.

Për të kuptuar domethënien e kësaj shifre është mirë që ajo të krahasohet me atë ka ka mbledhur imami Elvis Naçi me findacionin e tij. Imami ka arritur të mbledhë mbi 7 milionë euro, ose dymbëdhjetëfishin e parave të cilat qytetarët i kanë besuar qeverisë.

Pikërisht për këtë, asnjë nga mbledhësit e mëdhenj të fondeve, as Naçi, as Arbër Hajdari, as Marin Mema që marrin pjesë në komitetin e rindërtimit nuk iu bashkuan ftesës së Ramës për ti bashkuar fondet me qeverinë.

Besimi ndaj saj është shumë i ulët dhe pavarësisht se mediat kombëtare u këputën duke reklamuar llogaritë e fondit të dhurimeve, Edi Ramës nuk i kanë besuar më shumë sesa 6 mijë qytetarë.

Nganjëherë shifrat flasin shumë më tepër sesa daljet e stërgjata në ekran për tu dukur popullor me batuta dhe dhurata.