Denoncohet vjedhja e ndihmave për të dëmtuarit nga tërmeti: Zyrtari mori 700 litra vaj, Braçe e ndihmoi që…

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka denoncuar mbrëmjen e sotme vjedhjen e ndihmave që jepen për banorët e dëmtuar nga tërmeti. Sipas mesazhit të denoncuesit, ndihmat po vidhen nga drejtuesit lokalë në Bubq dhe në zona të tjera.

Denoncimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncohet vjedhja e ndihmave humanitare per te demtuarit nga termeti dhe mbrojtja e hajnave zyrtare nga narkoqeveria!

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital. sb

prsh Zoti Berisha duhet te denonconi kete hajduteri te ndihmava ne magazinat ne fushe kruje.bubq dhe ne nikel. kryetari i qendres administrative bubq Qemal daci nje ish kasap ose tregtar i lopeve te vjedhura qe sot ka tjetersuar pronat shteterore tok e livadhe u kap me 700 litra vaj ne shtepi por shkarkimin e tij e ndali z Brace qe ishte i pranishem ne zonen bubq.

ne fushe kruje ndihmat jane palestra e shkolles 9 vjecare ku me shperndarjen merret nendrejtoresha e shkolles Anila baku e Lsi bashkeshorte e Astrtit bakut ish drejtor burgjesh etj kjo ju jep nga 2 badanie e njerzit firmosin per 10 badanie e nje liste te pa e marr te plote me ushqime.

ndihmat ne veshmbathje te reja jane derguar per shitje ne treg kjo me ndihmen e punonjesit te bashkis Naim loci kusheri i administratorit fushe kruje z ilir loci. ne nikel deputeti z Rrahman rraja ka marre me qera nje magazin shtetasit myslym karaj e ndihmat merren nga shtetasi bari koci e shiten te shumica market ne tapiz e lutfi topallit kurse rrobat ju jepen romeve per treg. me dijeni te kry te njesise administrative nikel Z besnik deliu.

pra vjedhje e hapur e ndihmave keta jane fakte te pakundershtueshme.