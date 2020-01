Denoncimi: Veliaj po na shkatërron jetën!

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një qytetari, i cili shkruan se, Erion Veliaj po u shkatyërron jetën qytetarëve të Tiranës.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Denoncon Lal Plehun se me ryshfetet qe merr po ju shkaterron jeten!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

“Pershendetje Z.BERISHA Kam 1 ankes ju lutem behet fjale per qetesin publike timen familjes time dhe shume banoreve te rrugices se 21 dhjetorit.

FUGONAT E VLORES TE CILET JANE NE NJE PARKIM NGJITUR ME BANESAT TONA.

Jemi familjar pervec se shaheni ofendoheni me fjalet me fyese ne zemer te Tiranes krijoni nje kaos rreth e rrotull urbanit te unazes ndonese dilni per buke por jo te kaloj ne te rrahura te berritura te shara pasi si familjar qe jemi kemi vajza kemi gra qe dhe vete jane familjar.

PSE Z KRYEMINSTER APO LALI ERI NUK I COJN NE TERMINAL POR I LENE TE RRIN NE HYRJEN E SHTEPIS SON.APO PAGUHEN PREJ TYRE.

ME CFARE FRYME DO RRITEN FEMIJET TANE.ME SHARJET APO GRRUSHTET QE I JAPIN SHOFERAT E VLORES QE PERVEC SE PUNOJN NE KUNDERSHTIM ME LIGJIN KRIJOJN KAOS NE MES TE TIRANES.

O LALI ERI OSE ME SAKT LALI PLEHU PSE SU GJEN VENDIN NESE U TAKON PO NA I LE POSHT SHTEPIVE KU DHE VET ATA TORTUROHEN.

JA U DREJTOVA JUVE ANKESEN PASI KOMISARJATIT DIXHITAL TE SANDER LLESHIT DHE SE MERR MUNDIMIN TA SHOHI SI CESHTJE.

PASTAJ JEMI ANKUAR TE GENTJAN VOCAJ I CILI ESHTE NE NJESIN BASHKIAKE TE KSAJ ZONE I DAL DHE ME PAR EMRI PER KORRUPSJON NDAJ AUTOBUZAVE TE DOGANA DHE AI SVEPROJ.

ATA KAN KRIJUAR STACJON. BRAVO POR KUR NUK U TAKON BEJN DHE KARAGJOZLLEQE NA ENJTIN NE MES TE DITES PER KETE ESHTE FAJI I ORGANOZIMIT TE BASHKIS DHE POLICIS RRUGORE.

JU LUTEM POSTOJENI ANONIM PASI JAN DHE SHERRXHINJ. Faleminderit”