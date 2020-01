Skandal, pallatit i mungojnë 9 kollona, sizmologu i Ramës e nxjerr pallatin të banueshëm

Shikoni se si luajne si kriminele me jeten e njerezve!

Lexoni denoncimin trondites te qytetarit dixhital te vleresimeve te kunderta per pallatin e tij te demtuar nga termeti. sb

Mirmbrema dr

Jam nje banor i zones se plazhit ne Durres.

Banues ne pallatin BRUCI.

Edhe une jam njeri nga te prekurit e termetit dhe me demtime te medha.

Deshiroj te shpreh nje shqetesim me ju.

Pallati yne u konstatua nga nje grup Sllovak mbas termetit.

Pallati yne doli me demtime te medha dhe u vleresua si demtime te larta.

Shkalla e demit DS4 dhe u vleresua si pallat me te kuqe pra demtim super i madh qe ne fakt eshte ne te vertete.

Doli qe pallati ka 9 kollona mbajtese mangut dhe ishte i pa lidhur

Kjo ishte me daten 6 dhjetor.

Ne daten 10 dhjetor na vjen nje profesor sizmolog nga Tirana gjasme shume i mire dhe i ndershem.

Ai ben nje akt konstatim te dyte.

Mbasi le nje kopje dhe iken, ne shohim qe konstatimi i tij ishte demtim i mesem me demtime ne mure dhe me e cuditshmja eshte qe ai kishte shkruajtur daten sikur konstatimi ishte bere me daten 7 dhjetor, qe do te thote qe ky eshte nje falsifikim.

Me sa duket zoteria ka ardhur me urdher nga dikush.

Pra ose i politikes ose i pronareve te pallatit dhe akt konstatimin e ekipit Sllovak e zbuti ndjeshem gjasme ne kishim demtime si te tjeret.

Mbahej si pallati me i mire ne plazh por na doli me i keqi.

Vetem kozmetike nga jashte kishe sepse pallati mire qe nuk na zyri brenda bashke me femije.

Ju pershendes