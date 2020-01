Denoncimi i Berishës: Kryebashkiaku i Lushnjes i lidhur me…

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka publikuar një denoncim të fortë, ku qytetarët tregojnë se ngjarja e ndodhur në fund të vitit të kaluar në Lushnje, ku kryebashkiakut iu bë atentat nga ish shoferi nuk ishte një rastësi.

Sipas qytetarëve ngjarja e ndodhur në ambientet e Bashkisë Lushnje, ku gëzim saraçi hodhi një granatë dhe për pasojë mbetën të plagosur sekretarja dhe kryebashkiaku Tushe, vjen pasi u prishën pazaret mes tyre.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Akuzohet kryetari i Bashkise se Lushnjes si i lidhur kembe e koke me krimin! sb

Po ju shkruaj per tu lutur me shume qe ju dhe partia demokratike te hetoj #URGIENTISHT per kryetarin e bashkis Lushnje sepse ne do hetoni ai dal me keq i lidhur me krimin se Kajmaku me shoke. Vec te hetoni kush e zoteron sot tregun e fruta perimeve dhe kush me merr tenderat ne Lushnje dalin pislliqet e tjera. Tushe ska asnje ndryshim nga Edi merr “viz” dhe behet lesh me alkol cdo nate. Klm

Pershendetje Doktor!!! Ngjarja qe ndodhi sot ne Lushnje eshte krejtesisht e zbardhur,jane prishjet e pazareve midis Z.Tushe dhe Gzim Saracit. Ne fillimet e tij kur ishte deputet dhe kandidoj per bashki Gzim Saraci ishte financuesi kryesor i kryetarit te bashkis se bashku me vellain e kryetarit qe erdhi nga SH.B.A. ndersa prishja e pazareve ndodhi ne vitin 2017. Kur u largua nga Gzim Saraci dhe u more peng nga tjeter kush….qe gjithe Lushnja e di. Gjithe te mirat z.Berisha