Bisedimet, arrihet marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës?

Sagës së koalicionit VV-LDK duket se i ka ardhur fundi. Sipas të gjitha gjasave, Lëvizja VETËVENDOSJE! dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë pranë koalicionit për të bashkëqeverisur, njofton media nga Kosova.

LDK do t’i ketë 6 ministri:

Ministria e Jashtme, e Integrimit Europian dhe Diasporës

Ministria e Brendshme, e Administratës Publike dhe Pushtetit Lokal

Ministria e Arsimit dhe Kulturës

Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Lëvizja Vetëvendosje do t’i ketë 4 ministri:

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Financave dhe Transfereve

Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Industrisë

Ministria e Shëndetësisë dhe Sportit

LDK-ja do ta ketë të drejtën për ta propozuar kandidatin për Presidentin e Kosovës, i cili do të përkrahet nga Lëvizja VETËVENDOSJE!

Glauk Konjufca do të mbetet Kryetar i Parlamentit.

Vjosa Osmani do të mund të zgjidhet Ministre e Punëve të Jashtme ose Zëvendëskryeministre e parë.Takimi i sotëm mes Albin Kurtit dhe Isa Mustafës përfundoi pa marrëveshje, megjithëse nga të dy palët u tha se kishin përafrime sa i përket arritjes së marrëveshjes.

Analisti, Rrahman Paçarizi në një prononcim për Telegrafin tha se pret që një marrëveshje mes dy palëve të ndodhë brenda javës, duke theksuar se të dy palët duhet të lëvizin nga pozicionet e tyre.

Sipas tij, gjithçka tani është bërë më e vështirë pas veprimeve që ka marrë Lëvizja Vetëvendosje.

“Fakti qe takimet po vazhdojnë tash e dy ditë është njëfarë dëshmie se palët po bëjnë përpjekje për marrëveshje dhe kjo jep shpresë se mund të arrihet marrëveshje për koalicion.

Natyrisht se palët duhet të lëvizin nga pozicionet e tyre tash kur gjithçka është shumë më e vështirë për shkak të veprimeve të njëanshme që ka ndërmarrë VV-ja. Unë mendoj se brenda javës do të arrihet marrëveshja. Mirëpo do të kemi një koalicion brenda të cilit ka mosbesim të theksuar që nuk siguron bashkëpunim ndërmjet partnerëve dhe qeverisje cilësore”, tha Paçarizi, për Telegrafin.

Paçarizi tha se brishtësia e këtij koalicioni dhe zërat e pakënaqur brenda partive, me theks të veçantë brenda LDK-së, na bën të mendojmë se Qeveria Kurti, nëse formohet, nuk do të arrijë ta përfundojë mandatin.

“Është larg mendsh të mendohet se një qeveri e një koalicioni kaq të brishtë dhe me kaq shumë kontradikta do të arrijë ta çojë në fund mandatin. Kjo aq më pak kur as numrat nuk janë në favorin e tyre. Ndërkohë që edhe numri i vogël i ministrive nuk arrin të kënaqë zërat e pakënaqur brenda vetë këtyre dy partive sidomos LDK-së, pasi VV-ja njihet si parti me e disiplinuar”, u shpreh Paçarizi.

Në anën tjetër, Behlul Beqaj mendon se takimet e VV-së me LDK-në, të cilat deri më tani nuk kanë dhënë një rezultat konkret e kanë tretur shpresën e qytetarëve të Republikës së Kosovës.

“Ndryshimi pas rezultateve të zgjedhjeve pjesërisht mendoj që ka ndodhë, mirëpo përfundimisht pas këtyre takimeve maratonike pa marrëveshje, shpresa e qytetarëve tashmë është tretur”, tha Beqaj për Telegrafin.

Ndërsa, për arritjen e koalicionit sipas Paçarizit e vetmja mundësi është që Vetëvendosje të heq dorë nga ndonjëri prej veprimeve që ka marrë në mënyrë të njëanshme, në këtë rast zgjedhja e Glauk Konjufcës si kryeparlamentar dhe propozimi i pesë ministrave dhe zv.kryeministrit të parë.

“Nuk ka zgjidhje tjetër. E vetmja mundësi është heqja dore e VV nga ndonjëri prej veprimeve te njëanshme, përndryshe LDK do te dëmtohej shume në sytë e elektoratit”, tha Paçarizi.

Takimi i sotëm i liderëve të të dyja partive që synojnë koalicionin qeverisës, ka qenë i dyti, pas takimit të ditës së martë, i cili ndodhi pas një ndërprerjeje të takimeve që nga konstituimi i Kuvendit të Kosovës.

Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanëbërë të ditur se sot ka pasur përafrim të qëndrimeve për formim të koalicionit qeverisës, dhe se nesër do të vazhdojnë takimin.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi është takuar të hënën me liderin e LVV-së, Albin Kurti për të diskutuar rreth mandatarit për kryeministër, dhe më pas është bërë e ditur që Thaçi t’i ketë dhënë afat prej 48 orëve Kurtit për të propozuar një emër.

Ky afat ka skaduar të mërkurën në orën 15:00.

Kujtojmë se Lëvizja Vetëvendosje ka fituar më së shumti vota në zgjedhjet e parakohshme të mbajtura më 6 tetor në Kosovë.

Ky proces zgjedhor është zhvilluar pasi Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës, meqë kishte marrë ftesë për dëshmi nga Gjykata Speciale me seli në Hagë.