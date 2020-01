Bild fshin shkrimin e MotherFuck…

Erl KODRA

Shpesh kam menduar se kjo botë është banale. Sidomos në mjetet që përdoren në luftrat e ndyra të propagandës, veçanarisht në epokën tonë të internetit. Si gjithmonë, ndyrësia “triumfon” edhe nga era e rëndë.

Të dielën në mbrëmje, ndyrësia e Kryeministrit Edi Rama ia doli të triumfojë për disa orë; gazeta Bild, më e madhja në Europë, publikoi një artikull të MotherJones (mars 2018), pa autor.

Shkrimi i MotherJones qëndroi vetëm disa orë, për tu fshirë diku pas mesnate. Ndërkohë, adrenalina e motherfuc… në Tiranë, shpërtheu si vullkan qelbi. Ekstazë, emphazë dhe gëlbazë, u hodhën pa hesapë kundër Lulzim Bashës. Vrulli u ndalë disi nga gjumi i mesnatës, për të rifilluar përsëri sot.

Por gazeta më e madhe në Europë, gjermania Bild ua dogji skenarët: shkrimi i Motherfuck.. nuk gjendet më në faqet e saj. Sepse Bild nuk mund të publikojë tekste të paverifikuara, sidomos përkthime, veçanarisht tekste të futura kontrabandë, të paguara. Gazeta Bild nuk është vrasëse me pagesë.

Gjermania Bild nuk mund të bëjë luftën e ndyrë të Edi Ramës. Në të vërtetë, ajo është në luftë me vet Edi Ramën. Teksti i gazetarit Peter Tiede për krimet e bandës Edi Rama gjendet online, bashkë me përgjimet e krimeve të tyre. Prova është tronditëse, asgjësuese. Por, me sa duket derrat duan plumba të kalibrave të rëndë. Dhe do t’i kenë!