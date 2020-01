Berisha shpjegon pse “kallam diplomatit” i ngeci në fyt emri i Krimesë

Ish-Kryeministri Berisha ka shpjeguar përmes një statusi të shkurtër në facebook arsyen se përse Rama nuk e ka përmendur emrin e Krimesë në Ukrainë.

Mesazhi i plotë i Berishës

Ky eshte dhe kushti per te patur tradhetari i kombit nje audience me Carin ne kurriz te Kosoves!

Miq, pyetjeve te perseritura te mediave nderkombetare se çfare do bente kryesuesi i radhes se OSBE per Krimene dhe a do ta ngrinte kete çeshtje me Carin Putin, Kallam Diplomati iu pergjigj duke poshteruar veten e tij.

Ai, duke mos guxuar te shqiperoje emrin e vendit, territor i Ukraines te pushtuar nga Rusia, pushtim te cilin nuk e ka denuar mbare bota, u pergjigj: Si kryesues i OSBE nuk dëshiroj të jem kaq i hapur. Unë jam këtu që të zgjidh probleme. I uroj fat vetes!”

Nderkohe parardhesi i tij, kryesuesi slloven e kishte vendosur ne axhende dhe kishte folur disa here per çeshtjen e Krimese.

Ky qendrim vetposhteeues i kryesuesit te radhes te OSBE sipas burimeve serioze diplomatike krijoi peshtirosje tek diplomatet e vendeve perendimore kryesore.

Por shkaku kryesor i mosguximit te shqiperimit te emrit Krime qendron ne friken e Kallam Diplomatit se mos cari Putin do ti anulloje takimin e tij, te cilin tradhetari i kombit, i rakorduar me padronin e tij Vuçiç do ta perdori kunder Kosoves.