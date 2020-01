Alibeaj reagon ndaj Ramës: Vlerësim për policinë që e shpartalloi vetë, pasi i shërbeu krimit dhe Mafias

Ish-deputeti i PD, Enkelejd Alibeaj ka reaguar pas deklaratës së Ramës, se “Policia e Shtetit po kalon një proces pastrimi ose si thoshte Ismail Qemali po qëron nga radha e saj të gjithë ata që nuk janë të denjë”.

Alibeaj shprehet se, Rama e krahasoi me Policinë e Ismail Qemalit por nuk gjeti guximin të përballet me 57 ngjarjet me vdekje dhe 63 viktimat e vitit 2019.

Përmes një postimi në faqen e tij në rrjetet sociale, Alibeaj shprehet se vlerësimi i vërtetë për policinë që deshi dhe që e shpartalloi vetë, është pasi i shërbeu krimit dhe Mafias.

Reagimi i plotë

Rama, ne 107 vjetorin e Policise se Shtetit qenka krahasuar me Policine e Ismail Qemalit!

E megjithe kete krahasim te mundimshem, kryeministri nuk paska gjetur guxim te perballet me 57 ngjarjet me vdekje dhe 63 viktimat e 2019;

nuk i paskan ardhur nder mend qe 128 drejtues te “Policise qe deshi” iu perfshine ne kanabizikin e vendit;

se 3 drejtuesit e larte te tij ne Vlore i ka ende ne arrati;

asnje fjale per oret shtese te papaguara dhe kushtet mizerabel;

asnje grimase per viktimat e krimit te ketij fillimviti.

Vleresimi i vertete per policine qe deshi dhe qe e shpartalloi dora vete ai, per te lartesuar krimin dhe Mafian, eshte se e ka shnderruar policine thjesht ne nje sherbim funerali qe vecse mbledh kufomat e krimit!

E ne fakt perse i duhet Policia, perderisa per te mjafton qe kriminelet “hengshin kokat e veta”?!