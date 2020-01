A ka nga ata burra që t’i thonë Ramës: Ndale dorën!…

Mal Berisha ish-ambasador, studiues ishte i ftuar në emisionin e sotëm ABC-ja e mëngjesit me gazetarin Enkel Demi. Berisha ka shqipëruar librin e autorit Benjamin Dizraeli, ‘Naltësimi i Iskënderit’.

Gjatë bisedës në studio, foli për librin që ka shqipëruar, por edhe për vendimin e Edi Ramës, për të ngritur padi ndaj Ramush Haradinaj.

Sipas ish-ambasadorit, ky veprim ishte i tmerrshëm e absurd, aq më tepër kur ky veprim përkonte, edhe në ditën kur ishte kryer ‘Masakra e Reçakut’.

Berisha tregoi edhe një episod të shkurtër nga momenti kur Ramush Haradinaj ishte arrestuar dhe ishte dërguar në Hagë:

Biseda në studio:

Enkel Demi: Pardje Kryeministri Rama ka paditur Ramush Haradinajn. Çfarë mendoni?

Mal Berisha: Në fakt për mua është veprim tmerrësisht i gabuar, çfarëdo që të kishte bërë Haradinaj. Mund t’ju tregoj një episod.

Kur do të lëshohej opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare për Drejtësi për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës, kam patur fatin historik të jem i deleguari i Ministrisë së Jashtme në Gjykatën e Hagës, kam qenë në gjyqin atje si përfaqësues i Shqipërisë. Nga valët radiofonike të BBC, mësoj se Ramush Haradinaj ishte arrestuar. Mora në telefon Sali Berishën dhe i thashë:

Mal Berisha: E morët vesh?

Sali Berisha: Çfarë?

Mal Berisha: Ramush Haradinaj sapo është arrestuar dhe e kanë nisur për Hagë. Ndërkohë unë jam rrugës për Hagë për vendimin ndaj Kosovës.

Sali Berisha: Mbaje telefonin hapur dhe do të marr prapë kur të jesh atje.

Kur vajta atje me dha porosi se nuk duhet të kthehesha pa takuar Ramush Haradinaj në burg. Me një procedurë të jashtëzakonshme arritëm ta takonim. Po na priste, shumë i qetë, me statujë prej burri që nuk thyhet aq kollaj, sepse ka parë aq shumë. Ishte hera e dytë që arrestohej. Në kohën kur po bisedonim, vëzhgova policët dhe e pyes Haradinaj.

Mal Berisha: Po këta serbët që vërtiten këtej i ke parë ndonjëherë? Ai po më tregonte se kë kishte parë, kur befas atë moment u shfaq Voisllav Sheshel, i cili ishte në burg. Kaloi përpara nesh. Ktheu kokën dhe pa Ramushin aty dhe iu drejtua:

Voisllav Sheshel: Ramush si je? Të prunë prapë këtu?

Ramush Haradinaj: Po.

Voisllav Sheshel: Mos u mërzit, kësaj here për me ja bo Tadiç më të lehtë, atë që i bënë dje, të prunë ty këtu. Të prunë këtu, se ti je i mirë për të prurë këtu, me la hesapet që ka bo Serbia.

Enkel Demi: Këtë e ka thënë Shesheli?

Mal Berisha: Shesheli, në prezencën time dhe të ambasadorit tjetër ne Hagë, në atë kohë.

Ramushi u ul, qeshi me të madhe dhe tha:

‘Shife çfarë bën Serbia. Ne e morëm tani, Kosova është e pavarur. Unë do vuaj edhe një herë, nuk e di sa do shkoj kjo punë’.

Tani, t’i vijë edhe një padi nga Tirana, është gjëja më absurde që ndodh në botë. Kush janë ata që e këshillojnë Kryeministrin shqiptar.

A nuk ka nga ata burra që ti thonë Ramës, se sikur edhe ta fusësh në burg, ty nuk të vlen kjo?! Shqipërisë nuk i vlen. Shqipërisë dhe Kosovës nuk i vlen në marrëdhënien e tyre.

Mendoj që duhet të ketë një burrë që t’i thotë: ‘Shiko ndale dorën! Jo edhe në ditën e Reçakut’.

Gjithë bota dje e ka kujtuar Reçakun. William Walker edhe dje ka qenë në Reçak, duke qarë për viktimat atje. Kjo ngjarje e tmerrshme nuk duhet të përkonte me veprimin e Ramës./Abcnews