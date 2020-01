29 vjetori i RD, Berisha: Të ngrihemi dhe të shporrim xhelatin e ri të fjalës së lirë

Sali BERISHA

Gezuar festa e fjales se lire!

29 vjetori i themelimit te shtypit te lire, botimit te Rilindjes Demokratike, gazetes se pare opozitare ne Shqiperi!

Te dashur miq, sot eshte festa e fjales se lire, dita e themelimit 29 vite me pare e shtypit te lire, botimit te Rilindjes Demokratike, gazetes se pare opozitare pas 46 vitesh te diktatures me te eger moniste qe Europa kishte njohur ne tere historine e saj.

29 vite me pare, pas nje vendimi historik te Partise Demokratike te Shqiperise te marre qe ditet e para te themelimit te saj, nje grup i intelektualesh, gazetaresh, studentesh botuan numrin e pare te gazetes se pare opozitare, Rilindjes Demokratike si organ i Partise Demokratike dhe mendimit opozitar shqiptar. Botimin e Rilindjes Demokratike rregjimi komunist e priti me frike dhe armiqesi te vertet dhe beri gjithçka qe ta pengonte kurse publiku i gjere e priti me interes te jashtezakonshem.

Me qindra e qindra qytetare priten numrin e pare te saj me padurim te madh, me nje nate te bardhe, pra zbardhen gjithe naten per te siguruar nje kopje te saj, e cila hapej me nje editorial te pavdekshem te redaksise “E para eshte fjala”.

Me shpejtesi te rrufeshme gazeta si organ i te vertetes aktuale dhe asaj te ndaluar dhe mohuar pushtoi mendjet dhe zemrat e shqiptareve. Asokohe te shumte ishin intelektualet nga te gjitha fushat qe u bene bashkepuntoret me te mire te saj. Rilindja Demokratike tere jeten e saj ishte dhe mbetet si organi i pavdekshem i fjales dhe shtypit te lire, te vertetave te medha te shoqerise dhe kombit shqiptar.

Me kete rast le te shprehim nderimin tone me te madh per te gjithe ata intelektuale, publiciste, gazetare, studente, redaktore, kryeredaktore dhe drejtore qe themeluan gazeten e pare opozitare te vendit, qe e drejtuan dhe shnderruan ate qe nga numri i pare e deri ne numrin e sotem ne zedhenese te te vertetave te medha te shoqerise shqiptare!

Gjithashtu eshte rasti te kujtojme se sot ne kremtojme kete dite historike ne nje moment kritik per fjalen e lire!

Ne kremtojme kete dite kur Edvin Kristaq Xhelati, biri biologjik i zevendesit te Nexhmije Hoxhes, skulptorit xhelat te diktatures Kristaq Rama, qe firmosi varjen ne litar per fjalen e lire te poetit disident Havzi Nela ne gusht te vitit 1988, miratoi ne parlamentin e krimit dhe droges ligjin gijotine per fjalen e lire.

Duke perfunduar kete mesazh ju rikujtoj shqiptareve se armiku me i rrezikshem i njeriut eshte armiku i fjales se tij te lire. Ndaj dhe ju ftoj sot te dashur miq te ngrihemi me te fuqishem se kurre per te shporrur nga pushteti xhelatin e ri te fjales se lire, Edvin Kristaq Mafia. Gezuar! sb