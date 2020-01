29 vjet më parë…

Bledi KASMI

Dita kur fjala e lire rinisi rrugetimin e veshtire pas nje gjysem shekulli barbarie, ku mijera e mijera qytetare te ketij vendi u varen ne litar, u ekzekutuan, me dhe pa gjyqe, u burgosen dhe u internuan vetem se guxuan te ishin te lire.

Me daljen e numrit te pare te gazetes RD ne 5 Janarit ‘91 nisi nje tjeter epoke, ajo e lirise se shprehjes. Aparati gjigand i propagandes se diktatures u rrezua nga vetem nje gazete me 4 faqe.

Rralle mund te kete ndonje media ne historine e pertej Shqiperise qe te kete bere histori si RD.

Mirenjohje per te gjithe ata qe saktifikuan dhe kontribuan per fjalen e lire. Jane te shumte dhe kane arsyen qe te jene sot krenare pse jane bere pjese e historise se ndryshimit te madh ne kete vend dhe mos pajtimit ne asnje kohe me te keqen as ate te rebelimit te ‘97 apo regjimit mafioz te sotem.

Po ku jemi sot?

Ndoshta e harruam historine, nuk i ngritem institucionet e kujteses dhe ajo po na ndeshkon.

Sot ligji i ri per “shpifjen” i regjimit qendron si nje litar mbi fjalen e lire duke kercenuar te na ktheje atje ku ishim para 5 Janarit 91, duke na rikthyer karikaturen e ZP te atehershme me emrin Ertv dhe ushtrise se mediave te kapura.

Historia eshte dhe duhet te jete motivim. 5 Janari 91 eshte sot me aktual se kurre per tu ngritur sebashku ne mbrojtje te lirive te fituara 29 vite me pare duke mos harruar pasojat qe vijne nga harresa e historise tone.