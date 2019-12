Vreto denoncon korrupsionin me rikontstruksionin e rrugëve në Librazhd: Paratë do t’i ktheni dhe burgut s’do t’i shpëtoni…

Pas nje sere denocimesh te bera prane Partise Demokratike dega Librazhd persa i perket rikontstruksionit te rruges atomobilistike Librazhd – Dorez vajtem dhe konstatuam problemet nga afer. Ndyresirat qe jane perzier ne keto afera te piseta, te turpeshme dhe te patolerueshme eshte hera e trete qe prokurojne para per rikonstruksionin e kesaj rruge ne vendin e quajtur Perroi i Alhysjet lagja Balza por parate jane pervetesuar nga marresi ne dorezim i punes te pa bere.

Akoma pa u mbushur nje muaj nga rikonstruksioni i rruges eshte shembur perseri sepse aty nuk jane kryer punime por eshte lustruar dhe shuma e lekeve eshte pervetesuar. I emeruari ne komitetin e Partise nje megaloman dhe i paturp si individ nuk ka as frike ligjin aq me teper qe eshte ngritur dhe SPAK por vetem behet mjese pervetesimit ne cdo prokurim. I them keto pasi dhe siç shihet dhe nga fotot e meposhtme te cilat i kam shkrepur vete ne terren shihet qarte qe jo vetem nuk mund te quhet rikonstruksion por dhe meremetim nuk mund ta quash pasi e gjith kjo behet per tu hedhur hi syve njerezve dhe per tu mbyllur gojen atyre aq me teper sot ne kete lloj qeverisjeje ku transparenca eshte zero dhe nuk dihet ku shkojne dhe si perfundojne taksat tona.

Ky investim madhor qe eshte bere ne kohen e qeverisjes se Partise Demokratike dhe qe i ka dhene nje impakt te madh zhvillimi zones jo vetem nuk u zgjatua ku te pakten te dergohej deri ne pjesen fundore te fshatit Gizavesh gjate qeverisje mavi por nuk u arrit as te mirmbahet pasi nga konstatimet e bera ne terren del se punetoret e rruges jane thjesht militante partie dhe dalin thjesht te bejne propogande qorre per sektin mavi dhe jo te mirmbajne rrugen.

Edhe firmat fantazme te cilat sjane gje tjeter vecse vegla qorre te te emeruarit te Komitetit te Partise dhe te Tao Taos te cilat gjate pushtetit te ketyre Grykesave te pangopur sherbejne thjeshte si Gropa te Zeza per vjedhjen e fondeve ndersa ne kohe fushatash sherbejne si Jenicere te Sulltanit per te grumbulluar vota por Partia Demokratike si e vetmja shpres per ringritjen ekonomike te vendit premton qe me te ardhur ne pushtet do tua tregoje vendin sejcilit prej tyre qe ka abuzuar me taksat tona.

Te jeni te sigurte se sejcili ka per te marre ate qe i takon dhe grykesave dhe te babeziturve te pangopur do tu tregohet vendi. Eshte per te ardhur keq ku po katandiset kjo zone si rezultat i keqqeverisjes se ketij sekti qe po i detyron njerezit te braktisin vendin. Ne si Parti Demokratike i bejm thirrje jo vetem banoreve te ketyre zonave por te gjithe banoreve te treves se Librazhdit qe mos braktisin pronat por te braktisin Sektin Mavi, te braktisin Rilindjen e Ed-Ver droges pasi me ardhjen e Partise Demokratike ne pushtet ketyre trevave do tu kthehet dinjiteti dhe dinamika e zhvillimit per ti kthyer ne promotor te Zhvillimit te agroturizmit, kulinarise dhe blegtorise.

Bujar VRETO

Kryetar i Partisë Demokratike, dega Libazhd