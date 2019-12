Video/ Ja si Ministria e Brendshme vjedh ndihmat e të prekurve nga tërmeti

Video per te cilen qytetari meriton çmim!Miq, nje qytetare filmon momentin kur nga nje makine dalin qeset me ndihma dhe hyne ne Ministrine e Brendshme. Video u komentua si pamje pervetesimi nga punonjes te Ministrise por narkozyrtaret deklaruan se ishin ndihmat e pervetsuara nga punonjes policie qe u sollen si prova prane Sherbimit inteligjent te policise. Dhe nuk perjashtohet mundesia qe kjo te jete e vertet megjithese gjuha prej ordineri e gjenaral hashashit ngjall shume dyshimi. Por cilado qe te jete e verteta duhet te falenderojme me mirenjohje qytetaren per guximin dhe syçeltesine qe ka treguar dhe videon perle qe ka bere! Faleminderit. sb

