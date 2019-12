Tërmeti që nxori lakuriq mashtrimet e Ramës! Banorët e Korçës asnjë dëmshpërbilm për tërmetin e qershorit! (Video)

Pas 6 muajve asnje demshperbilm per termetin e qershorit te demtuarve ne Korçe! Lexoni mesazhin dhe ndiqni videon e qytetarit dixhital. sbPershendetje zoti Berisha! Miopet bashkiake dhe ushtaret Zhveke te prefektures nga Korca skane demshperblyer akoma banoret e shkrete nga demet e termetit te ndodhur ne 1 qershor,duke i prozvalur dhe duke i varferuar akoma me keq..le ta shikojne gjith Shqipetaret me logjike se si do demshperblehen..ps: kane kaluar 6 muaj …shikoni vete kroniken e RTV Korca…ju lutem anonim

Gepostet von Sali Berisha am Freitag, 6. Dezember 2019