Zedhënësja e PD, Ina Zhupa: Standardi rilindas: Zbukurojnë qytetin e Durrësit 42 mijë euro për festa, kur njerëzit janë akoma rrugëve pa siguri, pa strehim! Nderkohe Tetova na dhuroi 25 mije eurot e dekorit te saj festiv per qytetaret e Durresit!

Mitrovica dhe Tetova vendosen te mos kishin dekor festash kete vit sepse parate e parashikuara per zbukurimin e qyteteve ja kane kaluar Shqiperise per ndihma per te prekurit nga termeti. Tetova dhuroj 25 mije eurot e dedikuara per dekorin festiv.

Ndersa Tirana qe ka edhe fondin me te madh te shpenzimeve per zbukurimet e festave, por edhe Durresi e Lezha kane shpenzuar milion lek per dekor. Nderkohe qe banoret jane jashte pa strehe, pa ushqime, edhe te pasigurt se cfare do ndodhi me ta. Durresi qyteti edhe me i prekur nga termeti, me humbje tragjike jetesh njerezish harxhon 42 mije euro per dekor zbukurimesh ne qytet.

Qeveria eshte e gatshem qe te lere pa shperblim pensionistet qe mezi shtyjne muajin por jo dritat edhe yjet e qyteteve! Sepse per rilindasit e emeruar ne krye te bashkive edhe per qeverine dukja se gjithcka eshte ne rregull eshte me e rendesishme se realiteti i mjerueshem qe po perjetojne shqiptaret!