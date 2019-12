Si alien në Samitin e NATO-s!

Nga Sali BERISHA

Edvin Mafia, njeriu qe protestoi per anetaresimin e Shqiperise ne NATO dhe ka ulur buxhetin e ushtrise ne 0,93% te GDP shkon si alien ne samitin e Natos

Miq, Edvin Mafia po rreh gjoksin se po niset ne Samitin e organizuar ne Londer me rastin e 70 vjetorit te themelimit te Aleances se Atllantikut te Veriut.

Edvin Kristaq Mafia eshte i vetmi qe hyne na ate samit si nje alien dhe ne menyren me te pamerituar. Kjo sepse ky eshte i vetmi pjesemarres ne ate samit qe ka protestuar me portrete te Enver Hoxhes nje dite pas anetaresimit te Shqiperise ne Aleancen e Atllantikut te Veriut dhe,

se dyti, Edvin Mafia ka me shume se pergjysmuar buxhetin per forcat e armatosura duke shkelur rende kushtet e anetaresimit te Shqiperise ne Aleancen e Atllanitkut te Veriut.

Keshtu buxheti per forcat e armatosura nga 2,018% e GDP qe ishte para vitit 2013 ka zbritur kete vite ne 0,93% te GDP pra ne nje nivel te ulet historik.

Kolpon e meshires buxhetit per Forcat e Armatosra kete vit Edvin Mafia ja dha me vendimin e KM dt 16-5-2019 me te cilin ju moren Forcave te Armatosura edhe 170 milione leke per te shperblyer narkopolicine per dhunen dhe gazin helmues qe perdori kunder protestueseve paqesor.Ndaj dhe ai eshte dhe i vetmi pjesmarres ne ate samit qe shkon si nje alien! sb