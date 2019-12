Shkarkohet zv/dekani i Inxhinierisë së Ndërtimit, Berisha: E pushuan pse tha të vërtetën e…

Zëvendësdekani i Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Agim Seranaj është shkarkuar nga detyra. Lajmin e ka bërë të ditur ish-kryeministri Sali Berisha i cili ka publikuar në Facebook dhe dokumentin të firmosur nga dekani Neritan Shkodrani.

Sipas denoncuesit që i ka dërguar dokumentin ai është shkarkuar për shkak se shkoi në zonat e prekura nga tërmeti në Durrës me studentët dhe ju tregoi të vërtetën.

“Pedagogu shkarkohet nga detyra se tha te verteten per termetin dhe demet e tij! Lexoni mesazhin dhe shikoni dokumentin e qytetarit dixhital! sb Doktor Pershendetje ,po ju informoj per kete rast E shkarkuan se kishte shkuar tek rrenojat e durresit me studentet Edhe po thonte te verteten per termetin dhe per demet e tij”, shkruan Berisha në Facebook.

Kujtojmë se Agim Seranaj, pas tërmetit të 26 nëntorit ishte i ftuar në emisionin Opinion, ku ngriti alarmin sesi po bëhej inspektimi i godinave të ndërtuara. Ai tregoi me dokumenta se po përdoreshin 5 formulare të ndryshme dhe secili kishte nxjerrë përfundimin e vet.