Samiti anti – Haradinaj i gangsterëve të Ballkanit në Tiranë!

Nga Sali BERISHA

Te dashur miq, hakmarrja primitive dhe urrejtja patologjike e serbomadhit Aleksander Vuçiç dhe argateve te tij, gangstereve ne Tirane dhe Prishtine ndaj Ramush Haradinajt, nuk gjendet as ne dramat dhe tragjedite e lashtesise!

Keshtu, te verbuar nga urrejtja dhe hakmarrja ndaj tij, serbomadhi Vuçiç se bashku me treshen famezeze te vasaleve dhe bashkepuntorve te ngushte te tij Zografin bis, Miladinin shqipfoles dhe argatin tjeter, shefin direkt te ketij te fundit Baton Stanishiq, i pregatiten kryeministrit te Kosoves me shpjetesi dosjen me akuza fallco duke besuar se do mund te perdornin edhe drejtesine nderkombetare Gjykaten e Hages per te lare hesapet me te.

Pas ketij akti te ulet dhe kriminal serbomadhi Vuçiç, i cili se bashku me ish shefin e tij Sheshelin eshte nje monster e albanofobise ne Ballkan dhe ne bote, ne bashkepunim me argatet e tij Zografi Bis, Miladini shqipfoles dhe Baton Stanishiq ne kuadrin e nismes per krijimin e Serbise se Madhe nepermjet Traktatit te tradhetise kombetare te Nishit me 718 nene te firmosur pa asnje autorizim ligjor dhe kushtetutes nga Esad Toptani i ri, organizuan ne Tirane samitin anti – Haradinaj.

Ne kete samit gangsteret kryesor te Ballkanit te lidhur direkt me te gjitha klanet e droges dhe krimit nga Vlora, Durresi, Mitrovica e Veriut dhe Banja Luke, nen diktatin direkt te albanofobit numer nje te rajonit Vuçiç, Edvin Kristaq Zografi si armik i eger ne gene i kombit shqiptar, per dy dite me radhe ne çdo dalje televizive si nje rrugaç ordiner , si njeriu qe ka humbur veten per shkak te firmes se tradhetise kombetare qe ka vendosur, sulmoi nje njeri dhe vetem nje njeri; Kryeministrin ne detyre te Kosoves duke shnderruar Tiranen ne epiqender te sulmeve koprolalike ndaj kryeministrit legjitim ne detyre te Republikes se Kosoves dhe samitin ne nje rast unik ne samitin anti – Haradinaj.

Te dashur miq, sulmet e urdheruara nga serbomadhi Vuçiç te Zografit Bis kunder kryeministrit te Kosoves kane si shkaqe themelore:

1-Vendosjen nga ana e kryeministrit Haradinaj te takses 100% anti Miladin (fjala eshte per argatin e Prishtines), me te cilen bllokoi firmosjen e marreveshjes se coptimit te Kosoves te arritur ne takime te fshehta te Vuçiç me Zografin Bis, Miladinin shqipfoles dhe Baton Stanishiq!

2-Grisja e hartave te coptimit te Kosoves dhe krijimit te Serbise se Madhe te paraqitura ne Samitin e Berlinit nga armiqte e kombit shqiptar Vuçiç dhe argatet e tij shqipfoles te Tiranes dhe Prishtine nga Kryeministri Haradinaj ne prani te lidershipit te Gjermanise, Frances dhe BE.

Me kete akt historik Haradinaj nxori lakuriq jo vetem para shqiptareve por edhe botes tradhetaret e kombit shqiptar sherbetor te peshtire te Beogradit dhe projetktit te tij te seromadhise.

3-Samiti i Tiranes u shnderrua ne samitin anti-Haradinaj edhe per shkakun sepse kryeministri ne detyre i Kosoves, siç ju grisi tradhetarve te kombit hartat e coptimit te Kosoves dhe krijimit te Serbise Madhe ne Berlin, ju permbysi dhe hodhi ne kosh te plehrave traktatin e tradhetise kombetare dhe krijimit te Serbise se Madhe te Nishit te firmosur nga presidenit i serbomadhise Vuçiç dhe ne shkelje te rende te kushtetutes nga vasali i tij i Tiranes Zografi Bis apo Esad Toptani i Ri.

Te dashur miq, le tju bejme ne thirrje te gjithe atyre qe e ndjejne veten shqiptare te ngrihemi sot me te vendosur se kurre per permbysjen e klikes antikombetare te Tiranes me ne krye Zografin Bis dhe dergimin e tyre sa me pare ne banesen e turpit te historise ose ne konaqet e padronit te tyre ne Beograd. sb