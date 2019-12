Salianji dhe gazetari Olldashi nuk u dënuan nga drejtësia, por nga anëtari i bandës së Lushnjes, Artan Gjermeni

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazmend Bardhi ka hedhur akuza të ashpra ndaj gjyqtarit Artan Gjermeni që dënoi ish-deputetin Ervin Salianji.

‘Sapo të nisë vettingu ndaj këtij gjyqtari ju do të shikoni se ky gjyqtar, Artan Gjermeni është anëtar i Bandës së Lushnjes.

Sot është bashkuar banda e Xhafajve dhe ajo e Lushnjes për të dënuar ish-deputetin e opozitës.

Këto dy banda kanë bashkëpunuar edhe më parë, duke trafikuar drogë në jugun e Shqipërisë’ tha ndër të tjera Gazmend Bardhi.

Deklarata e Sekretarit të Përgjithshëm të PD, Gazment Bardhi

Një vendin i pritshëm. Asnjë surprizë që gjyqtari anëtar i bandës së Lushnjes, Artan Gjermeni, do të merrte këtë vendin ndaj një përfaqësuesi të Partisë Demokratike, që ka futur në burg bashkëpunëtorët e tij, anëtarë të Bandës së Lushnjes.

Mbajeni mend këtë që unë po ju them. Në momentin e parë që zotëria do të kalojë në vetting, do të shikoni që kjo që unë them sot, është tërësisht e vërtetë.

Sot, Ervin Salianji dhe gazetari Jetmir Olldashi, nuk është dënuar nga drejtësia, nuk është dënuar nga gjykata, është dënuar nga një anëtar i Bandës së Lushnjes.

Sikundër prokuroria edhe gjykata, kanë marrë një vendim politik për të mbrojtur bandën e Agron Xhafajt, për të mbrojtur trafikantët e drogës në qytetin e Vlorës, dhe për ti mbyllur gojën opozitës dhe medias.

I garantojmë të gjithë qytetarët, që ky vendim për dënimin e përfaqësuesit të opozitës, Ervin Salianji, dhe të gazetarit Jetmir Olldashi, jo vetëm që nuk do të na ndalë në betejën e përditëshme me qeverinë që bashkëpunon me krimin e organizuar, por na bën më të fortë për të vazhduar betejën, jo vetëm me përfaqësuesit e krimit në qeveri, por edhe me përfaqësuesit e krimit në prokurori dhe në gjykatë.

Pyetje: Zoti Bardhi, ku e bazoni këtë deklaratë, është një akuzë shumë e fortë në drejtim të një gjyqtari?

Gazment Bardhi: Ky është një fakt i mirënjohur. E ripërsëris: Në momentin e parë që përfaqësuesi i Bandës së Lushnjes, Artan Gjermeni, do të dalë në procesin e vettingut do të shikoni edhe ju mediat dhe opinioni publik, provat që Artan Gjermeni nuk është thjeshtë, ky gjykatës, një bashkëpunëtor i Bandës së Lushnjes, është anëtar i bandës së Lushnjes.

Sot Ervin Salianji, e përsëris, është dënuar nga Banda e Lushnjes, pse ka sulmuar bandën e Agron Xhafajt.

Ankesa sapo ky zotëri, anëtar i Bandës së Lushnjes, e përsëris: gjyqtari Artan Gjermeni, është anëtar i bandës së Lushnjes. Dhe ky është një fat për të cilin opinioni publik, ky nuk është një fakt që e them unë për herë të parë, është një fakt publik pavarësisht se shpesh, media, edhe për shkak të zhvillimeve, e harron këtë fakt. Artan Gjermeni, përveçse është anëtar militant i Partisë Socialiste, është anëtar i Bandës së Lushnjes.

Sot është bërë bashkë Banda e Lushnjes me bandën e Agron Xhafajt, të cilët kanë bashkëpunaur edhe në të shkuarën për trafikun e drogës në jug të Shqipërisë. Dhe ky vendin i sotëm, është konfirmim i kësaj aleance.

E ripërsëris, për të mbrotjur bandën e Agron Xhafajt, Ervin Salianji dhe gazetari Jetmir Olldashi, sot janë dënuar nga një anëtar i Bandës së Lushnjes.