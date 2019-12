Rama u “grabit” rrogat punonjësve, i mban administratës gjysmën e pagës, reagon Berisha

Ish-Kryeministri Berisha në një shënim në profilin e tij në Facebook ka denoncuar mbajtjen e gjysmës së pagës me detyrim nga qeveria ndaj punonjësve të administratës, duke e cilësuar këtë urdhër banditesk dhe amoral.

‘Miq, solidariteti me te demtuarit nga termeti sipas mundesise por jo i detyruar nga qeveria eshte nje vlere e lart fisnike njerezore. Çdo shqiptar duhet me gjithe zemer te ndihmoje me ate qe mundet qytetaret e demtuar nga termeti. Por kjo ndihme duhet te jete vetem si vlere shpirtrore dhe sipas vullnetit dhe mundesise se tij dhe ne asnje menyre si detyrim qeveritar.

Urdheri per mbajtjen e gjysmes se pages punonjesve te administrates i Edvin Kristaq Mafise eshte nje urdher banditesk amoral qe bazohet ne perdorimin e forces se ekzekutivit per ti rrembyer pagen punonjesve.

Denoj me ashpersi kete urdher dhe kerkoj anullimin e tij te menjehershem te tij si urdher antiligjor.

Lexoni protesten e punonjesit dixhital! sb

Berisha ju shqetesoj pasi shteti shqiptar po ju pi gjakun shqiptareve. Jo me larg se sot na njoftuan se gjithe punonjesit e Kadastres duhet te japin gjysmen e rroges se tyre per shkak te termetit.

Jemi familjar me halle, me kredi, me njerez te semure. Nuk mundemi te japim kaq shume.

Kemi dhene sa kemi pasur mundesi se monetarisht ashtu edhe me ndihma ushqimore por kete se perballojme dot.

Anonim Z. Berisha se keta te heqin nga puna’