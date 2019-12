Rama nuk u jep invalidëve pensionet dhe ndihmën ekonomike, reagon Berisha: Për vete zhgërryhet në luks

Invalidët nuk mund të festojnë Vitin e Ri, pasi qeveria nuk ua ka dhënë pensionin këtë muaj. Përveç varfërisë, invalidët duhet të vuajnë edhe mungesën e ilaçeve.

Ish-Kryeministri Berisha shkruan në një postim në Facebook se Edvin Mafia, për vete zhgërryhet në luksin e vilës 57 m të gjatë, në një kohë kur mijëra njerëz kanë mbetur pa ilaçe dhe pa bukë.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha

Nuk u jep pensionet dhe ndihmen ekonomike!

Ata mbeten pa ilaçe dhe kafshaten e gojes!

Kreu i mafies se droges, Edvin Mafia per vehte zhgerryhet ne luksin e viles 57 m te gjate te ndertuar kur kishte te deklaruara vetem 2900 euro dhe 200000 lek ne ILDKP.

Lexoni denoncimet e invalideve dixhital. sb

Pershendetje doja te nadaja me ju nje problem jetik ne njesine administrative 4 leket per personat me aftesi te kufizuar invalitet.te verbrit etj nuk kan mare leket qe i takon sot ishte nje kaus njerzit e deshperuar qe qanin se nuk kishin lek per femijet e tyre ju lutem pasqyroheni kete lajme dhe dergoni gazetaret tuaj ne allias tek posta neser eshte dita e fundit te vitit dhe invalitet po e kalojne vitin e ri ne mjerim dhe pa lek.

ndersa vet kalon festat ne luksin e Sarajeve te Surrelit qe i ka ndertuar me parat tona

persh zoti berisha sot lali eri nuk dha leket neve invalidet qe marin ndihmen ekonomike 33 mij leke kjo eshte nje skandal i madh mos e gezoft vitin e ri persh doktor berisha

Si ka mundesi bashkia mirdit pensioni invalideti nuk merret akoma te lutem di ndonje arsyje

z berisha jemi mbni 500 invalide qe nuk kemi mar kempet ke otp bang ,nuk dim ku te ankohemi ,jemi te semur me ilace dhe pa vit te ri si gjith te tjeret ,por na kan braktisur,ministrja e shendetsis nuk e rrun fare per ne,respekte