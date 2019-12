Ndahet nga jeta pa pritur një nga themeluesit e Partisë Demokratike Dega Fier

Ndahet nga jeta pa pritur dhe para kohe Edmond Ymeraj, nje nga themeluesit e Partise Demokratike Dega Fier.

Pak dite na ndajne nga 6 Janari dhe ne do te mbledhemi, per te festuar, kete dite qe, perkon me diten e ujit te bekuar dhe kjo dite e bekuar per Fierin tone, kete radhe do te jet, pa Mondin.

Shume kush, e kujton 6 Janarin 1991 bashke me Mondin me djalin kurajoz dhe trim, qe krijuan PD Dega Fier dhe ne ditet ne vijim, me megafon ne dore ,ne krah edhe te Doktor Profesor Sali Berishes, sfidoi friken dhe perndjekjen, e falangave te kohes se diktatures dhe bashke me ,te tjere burra fisnik te kohes, Si Fatos Mihali, Arjan Nikaj, Veli Koçi, Viktor Margilaj, etj…shkruan historin, dhe sot kujtohen me vleresim dhe respekte ,nga te gjithe ne.

U largove pa pritur dhe parakohe miku yne Mondi, te takova, jo me large se dy dite me pare ,biseduam ,pak me shume se zakonishte, ishe i shqetsuar, per situaten, qe po kalojme, dhe si gjithmon i gatshem,per te dhene konttibutin tend te vyer, per PD dhe Fierin.

Me kete monster qe eshte sot, ne krye me the, duhet nje 91 i dyte.

Ne emrin tim personal dhe te Partis Demokratike Dega Fier, Shpreh ngushullimet me te sinqerta dhe te ndjera, familjes, bashkshortes, dhe femijve, te tij.

Sot ne oren 14, do te percjellim per ne banesen e fundit, do te jemi aty, plote nderim dhe respekte per ty miku jone.

Lamtumire Mondi, do te kujtojme, gjithmon, me respekte dhe malle.