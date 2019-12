Mustafa pranon se kreu i Kuvendit i takonte Vetëvendosjes

Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, nuk i mbyll rrugët për vazhdim të negociatave me LDK’në, megjithatë thotë se partia e tij nuk pranon kurrsesi të nënçmohet.

“Jo pse ne kemi ndonjë nevojë të veçantë apo të domosdoshme që të bashkëqeverisim, por sepse qytetarëve të Kosovës u duhet një qeveri. Mirëpo në asnjë rast nuk do të lejojmë që LDK-ja të nënçmohet”, ka thënë ai.

“Ne kemi thënë që do të pranojmë se do të heqim dorë nga secila Ministri e jona mirëpo vota jonë pastaj lidhet me një program qeverisës, me sigurinë qeverisëse, që ajo qeveri të udhëhiqet mirë dhe mbi të gjitha duhet të komunikojmë”, ka thënë Mustafa në Rubikon të KTV’së.

Ai ka thënë se kur është fjala për kryetar të Kuvendit, situata ka qenë ndryshe, meqë si parti e parë VV-ja e ka pasur të drejtën kushtetuese ta propozojë kryetarin.

