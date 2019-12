Me urdhër të Beogradit nuk falenderohet Kosova, reagimi i ashpër i Berishës

Sali BERISHA

Qendrim i turpshem anti kombetar i Edvin Mafise!

Me urdher te Beogradit nuk falenderohet Kosova.

Miq, dje ne akt paturpesie Zografi Bis urdheroi zedhenesen e tij, ndrikull Xhaçka qe per hesap te Serbise, per te mos zemeruar kete te fundit, te mos permendte ne falenderimet dhe mirenjohjen e narkoqeverise kontributin thelbesor te Forcave te ushtrise dhe policise se Republikes se Kosoves.

Ky akt i shemtuar ka revoltuar thelle shqiptaret ne Shqiperi, Kosove dhe kudo qe jane. Forcat e Republikes se Kosoves, Ushtrise dhe Policise se saj ishin te parat qe erdhen vetem pak ore pas termetit dhe me eksperiencen, paisjet moderne, kamera termike qe dispononin por edhe qenin e superstervitur dhe me nuhatje molekulare te diferencuar qe mungonin ne forcat tona sepse korrupsioni u kishte prishur nuhatjen qenve tane te kerkim shpetimit. Ato punuan dite e nate krahas forcave tona dhe vendeve te tjera dhe shpetuan shume jete njerezish. Vetem qeni i tyre hero shpetoi kater persona qe luftonin me vdekjen te mbuluar nga rrenoja te ndertesave te shembura nga termeti.

Forcat e Kosoves, qe Zografi Bis urdheroi ndrikull Xhaçken te mos falenderohen se merzitej Beogradi, dhane ndihme thelbesore edhe ne ngritjen dhe organizimin e kampeve te pritjes te te demtuarve nga termeti.

Per te gjitha keto qytetaret e Shqiperise ne teresi dhe veçanerisht ata te zonave te prekura nga termeti kane vleresimin me te madh dhe mirenjohjen me te pakufishme ndaj vellezerve te tyre nga Kosova per ndihmen tejet te çmuar qe dhane, kurse Zografi Bis dhe narkoministrat e tij nxoren me kete rast edhe njehere ne drite fytyren e tyre antishqiptare!

Qytetari dixhital denoncon qendrimin e pacipe dhe mosmirenjohes te ndrikull Xhaçkes.

Ketu me poshte keni mesazhin e tij. sb

Zoti Berisha jom IM nje djal nga Kosova dhe tu kisha lut nese ka mundesi me reagu pak per ate ministren olta sepse e ka ber nje gabim shum te madh duke i falenderuar te gjitha shtetet qe kan ndihmuar ne rrenoja te gjitha me fotografi dhe ne asnej foto nuk ka zen vend FSK dhe Policia Kosoves eshte turp per ate ministre dhe un si Shqipetar i Kosoves jom shum i irituar me ate gjest

