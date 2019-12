Kurbani që duhet të bëjmë për të rikthyer demokracinë

Nga Red VARAKU

Edi Rama vazhdon të refuzojë me mendjelehtësi çdo mundësi, që është ofruar nga vetë Perëndimi, për të nxjerrë vendin nga kolapsi dhe përplasja e sigurtë.

Bllokimi i integrimit në Tetor, nuk është tjetër vetëm se një mjet presioni i BE për t’i dhënë fund krizës dhe për a kthyer vendin në normalitet. Por , në vend që të tërhiqej në emër të integrimit, realizimit të ëndrrës së vjetêr shqiptare, nëpërmjet mundësisë që j ofroi Bundestagu, Rama duket se ka zgjedhur rrugën e përplasjes së pashmangshme me popullin e tij.

Sulmi i fundit mbi lirinë e medias, vendimi për të burgosur deputetë të Opozitës dhe gazetarë të fjalës së lirë, vetëm sepse kanë denoncuar lidhjet e tij me krimin e organizuar, tejkaloi çdo imagjinatë, madje edhe të vetë atyre që e kanë votuar.

Ky sulm vulosi përfundimisht faktin për të cilin Opozita kishte kohë që kishte paralajmëruar, që vendi po rrëshket me shpejtësi drejt diktaturës, nëpërmjet ‘riaktivizimit’ të kriminelëve që masakruan shqiptarët për 50 vjet.

Ky sulm dëshmon që ky njeri jo vetëm nuk i njeh detyrimet që ka Shqipëria në plotësimin e kushteve për hapjen e negociatave me BE, por qëllimisht i shkel ato, në mënyrë që ku proces të zgjatet pafund.

Ky është një zhvillim që i ka alarmuar edhe zyrtarët më të lartë të Bashkimit Evropian, pasi konsiderohet si rast i paprecedentë që një vend, i cili kërkon të anëtarësohet në BE, jo vetëm nuk merr përsipër detyrimet që i burojnë nga ky proces, por sulmon hapur edhe ato pak arritje të këtyre 30 vjetëve, siç janë respektimi i të drejtave të Opozitës dhe mbrojtja e lirisë së fjalës.

Sipas një përfaqësuesi të Parlamentit Europian, vendimi i fundit i kryeministrit rrezikon jo vetëm kryesimin e OSBE-së nga Shqipëria, por edhe bllokimin përfundimtar të integrimit.

Mbi të gjitha është e papranueshme që njeriu, që prej shtatë vjetësh na mburrej në emër të Perëndimit, tani që duhet të marrë përsipër përgjegjësitë që burojnë nga ky proces, urdhëron pabesisht ushtarët e tij të hedhin në erë dy shtyllat më të rëndësishme të demokracisë, respektimin e Opozitës si dhe lirinë e fjalës.

Ky gjest duket se do të ketë kosto të rëndë për Shqipërinë, pasi kësaj rradhe mund të ndikojë deri edhe te një opinion negativ i Komisionit Europian për hapjen e negociatave. Me këto vendime, ai synon acarimin e krizës dhe mbetjen e Shqipërisë jashtë dyerve të Evropës, dhe po përpiqet që t’ia faturojë këtë dështim Opozitës

Pas bllokimit të integrimit nga Franca dhe nëntë kushteve të Bundestagut, Rama duket qartë se nuk ka qenë kurrë i interesuar për të avancuar procesin e integrimit, pasi sipas këtyre kushteve , ai do të duhet ta çojë vendin në zgjedhje të parakohshme, kësisoj do të detyrohet të dorëzojë pushtetin.

Por, ai e di që pa pushtet është i marrë fund, sepse pushteti është sot e vetmja garanci për të. Më shumë se askush tjetër, ai e ka të qartë, që nëse një ditë qentë përreth tij do të mbeten pa ushqyer, të gjithë do t’i turren për ta shqyer. Me idenë e pushtetit , ai jo vetëm e mban të unifikuar kopenë e babëzitur për plaçkë, por njëkohësisht edhe e dominon atë.

Për faj të tij, sot Shqipëria është shteti i vetëm kandidat për në BE, që nuk ka as Gjykatë Kushtetuese dhe dhe as Gjykatë të Lartë. Është shteti i vetëm kandidat për në BE, ku është asgjësuar tërësisht demokracia lokale nëpërmjet zgjedhjeve moniste, ku liria e medias tashmë edhe formalisht nuk egziston , ku Opozita dhe gazetarët burgosen sepse denoncojnë krimet e qeverisë , ku liria ekonomike ka vdekur me kohë, ku korrupsioni dhe trafiku i drogës janë kapilare.

Natyrisht, që një vend i tillë nuk mund të bëhet pjesë e BE. Por, kjo me sa duket ka qenë që në fillim arsyeja se pse Rama i ka ndërmarrë këto vendime. Ai ka hequr dorë nga ëndrra Perëndimore e shqiptarëve për hir të pushtetit, ndaj ka vendosur të sillet me opozitën dhe krizën politike si një diktatoruc lindor.

Me shumë djallëzi, deri në momentin e djegjes së mandateve, ai ia pati dalë të përfshijë Perëndimin në luftë kundër Opozitës, por pas djegjes së mandateve dhe publikimeve të BILD, gjithçka është bërë e qartë.

Lufta që ai i ka shpallur Opozitës duke e kërcënuar me burg si dhe lufta që i ka shpallur fjalës së lirë , janë tregues të padiskutueshëm që kryeministri shqiptar nuk po e kupton spiralen se ku është futur dhe se si mund të degradojë kjo krizë.

Çdo ditë që po kalon, ai me sjelljen e tij po i ngjan gjithmonë dhe më shumë sjelljeve të diktatorëve lindorë, të cilët demokracinë e kanë fasadë, Opozitën e kanë kukull në duart e tyre dhe median e kontrollojnë me whatsapp.

Kjo mjafton më shumë se çdo alarm ndërkombëtar për të kuptuar që situata do të përkeqësohet nga ora në orë, dhe përplasja civile nëse nuk ndërhyet në kohë nga faktori ndërkombëtar, duket e pashmangshme.

Është koha që ky kryeministër të reagojë me përgjegjësi, sepse situata është aq e nxehtë sa edhe shkëndija më e vogël, mund të hedhë në erë gjithçka dhe ky njeri nga kryeministër mund të kthehet në kurbanin kryesor që duhet të bëjmë për të rikthyer demokracinë dhe për t’i hapur rrugë integrimit.