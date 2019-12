Jep dorëheqjen e zgjedhura e Ramës pas deklaratës se, është e kënaqur shifrën prej 50 viktimash nga tërmeti

E zgjedhura e Rilindjes jep dorëheqjen nga drejtimi i Bashkisë së Durrësit pas deklaratës së papërgjegjshme për viktimat e tërmetit. Valbona Sako e ka njoftuar dorëheqjen në një postim në Facebook.

Vendimi i Sakos erdhi pas një prononcimi në media ku tha se, është e kënaqur shifrën prej 50 viktimash nga tërmeti i 26 nëntorit.

Ekipit tashmë të shkërmoqur të rilindjes i ikën edhe kryetarja e Durrësit duke lënë në meshirë të fatit dhe pa shërbim mijra qytetarë që janë në pikë të hallit pas tërmetit shkatrrimtar të 26 Nëntorit.

Ja postimi

E lënduar nga reagimi i madh negativ ndaj një prononcimi që bëra, nën një stres që i kalon fuqitë e mia, jap dorëheqjen nga detyra e Kryetares së Bashkisë Durrës. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që më besuan dhe shpresoj në mirëkuptimin e të gjithëve.

Kryebashkiakja e Durrësit, Valbona Sako, ka bërë dy deklarata skandaloze brenda ditës së djeshme. Deklarata qe eshte pak te thuash te papergjeshme, por deklarata prej nje idioteje te vertete qe meriton shkarkimin urgjent nga detyra.

Deklarata me e rende eshte ajo qe ka bere pak me pare ne nje transmetim direkt per mediat ku shprehet se “eshte e kenaqur me 50 viktima”. A mund te kete deklarate me te tmerrshme per te cilen jo vetem duhet shkarkuar, por duhet arrestuar.

Deklaratën më të rëndë, por edhe më injorante, Sako e ka bërë për Top Channel dhe shprehet se qeveria është e kënaqur me 50 viktima, sepse mund të kishte patur më shumë se kaq, duke dëshmuar se papërgjegjshmëria dhe budallallëkut, tek përfaqësuesit e popullit, ka arritur në nivele të frikshme.

Gafën tjetër, Sako e ka bërë në një intervistë për ABC Neës dhe ka thënë se qytetarët po akomodohen në hotele me pesë yje, që në kushte normale nuk do t’i paguanin dot as për pushime.

Pra, në njëfarë mënyre, Sako po thotë se këtë nder që Rilindja po u bën këtyre njerëzve, nuk e kanë parë as në ëndërr, se nuk kanë para të shkojnë në hotele me pesë yje as për pushime.

“Ata që nuk janë sistemuar do të thotë që, zotëria, sot jemi në ditën e katërt nuk ka pasur nevojë për t’u sistemuar. Sot kemi evidentimin e saktë të pjesës së qytetarëve që realisht nuk kanë ku të banojnë. Akomodimi është i organizuar dhe siguruar për të gjithë.

Qytetarët paraqiten në bashkinë e Durrësit, krijojmë një lëvizje të organizuar me transport dhe i çojmë në hotele në kushtet më të mira, janë hotele me 5 yje, që në kushte normale zotërinjtë nuk do të mund t’i paguanin për pushime”, u shpreh Sako.