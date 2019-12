Intelektualë dhe qytetarë kërkojnë qeveri teknike për përballimin e krizës

Mjeku i njohur Petrit Vargu i është drejtuar me një apel të fortë Kryeministrit Edi Rama, i cili mëngjesin e sotëm zhvilloi mbledhjen e rradhës së qeverisë, lidhur me situatën pas tërmetit dhe masat që duhen marrë për përballimin e situatës.

Rama ripërsëriti apelin drejtuar opozitës dhe kreut të saj, Lulzim Basha, për t’u ulur në një tryezë dhe për dhënë propozimet e tyre lidhur me masat.

Por mjeku Petrit Vargu i kujton Ramës se si tallej me opozitën para tërmetit dhe për lokomotivën që ecte përpara, ndërsa ata e shikonin me qesëndi.

Gjithashtu, vargu i kujton Ramës faktin se për PPP-të që shkatërruan ekonominë, ai nuk i pyeti asnjëherë, ndërsa sot si makiavelist i thërret për mendim.

Postimi nga Petrit Vargu

Z.Kryeministër! Deri tani u tallje me opozitën jo parlamentare, me lokomotivën që ecte dhe me ata që shikonin me qesendi poshtë pemës.

Për PPP-te dhe bëmat e tjera nuk i pyete asnjeherë derisa shkatërrove ekonominë e vendit. Tani si Makiavelist që je, i thërret për mendim.

“By the Way”, Luli e ka ndërruar prapë shtëpine? Se me këto u more pas tërmetit të parë.

Lëri këto të papara “live” në 7 të mëngjesit mbledhje qeverie, sepse njerëzit e kuptojnë mirë sesa të cekët e të paditur jeni…

A e pe Shkrelin, që jepte këshilla praktike si duhet të sillen njerëzit e katit të parë dhe të fundit në rast tërmetesh?

Këto mund ti japësh me titra dhe në televizione dhe jo në mbledhje qeverie. Si resume e mënyrës si është sjellë Qeveria deri më sot, je thjesht i pa aftë të drejtosh këtë vend.

Inxhinierët dhe mjekët mos i thërrit që të japin mendime në vesh të shurdhet. Thjesht largohu dhe lër të krijohet një qeveri teknike.