Berisha paralajmëroi lirimin e drejtorit të Kavalishencës nga Taulant Balla…

Ditën e sotme Gjykata e Durrësit liroi drejtorin e Kavalishencës Ahmet Doda, i cili është dhe kushëriri i parë i sekretarit të Përgjithshëm të PS, Taulant Ballës.

Lirimi i tij nuk ishte laj i ri për mediat shqiptare, pasi disa të më parë ish-kryeministri Sali Berisha e pati paralajmëruar një gjë të tillë.

Ish-kreu i qeverisë bëri publik në 16 dhjetor denoncimin e një qytetari i cili theksonte se Ahmet Doda do të lirohet nga burgu pasi vetë Taulant Balla po bën presion ndaj drejtësisë.

Mesa duket ish-kreu i qeverisë pati sërish të drejtë në postimin epublikuar.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Lirim i paralajmeruar nga burgu i Ahmet Dodes, djalit te dajes se Taulant Bego Yaris

Te dashur miq, ashtu sikunder informoi me daten 16 dhjetor qytetari dixhital, sot u lirua nga burgu Ahmet Doda, djali i dajes i Tualant Bego Yaris, drejtori i konvaleshences, ne te cilen ai kreu vrasjen shteterore te komisarit Hajdarmetaj pasi e kishte strehuar ne ndertesen konvaleshences, e cila sipas aktit te ekspertit pas termetit te 21 shtatorit per shkak te demtimeve te renda ishte e pabanueshme.

Ahmet Doda u arrestua pikerisht per kete krim dy jave me pare por fill mbreme u paralajmerua se Taulant Bego Yaris po nderhynte per lirimin e tij dhe sot ai shkoi ne shtepi!

Kjo eshte vrasja per se dyti e komisarit Hajdarmetaj nga Taulant Ahmet Doda dhe Bego Yaris qe liroi dhe dergoi nga qelia ne shtepi vrasesin shteteror te Komisarit Hajdarmetaj.

Ketu me poshte keni denoncimin dhe paralajmerimin e keti krimi nga qytetari dixhital. sb

December 16,2019 at 21:04

Ahmet Doda drejtori i nderteses vrasese te konvaleshences do lirohet se po nderhyne Taulant Bego Yaris.

Ahmeti akuzohet se vidhte ushqimin ne burgun e minorenve.

Lexoni denoncimin e qytetarit dixhital.

pershendetje Z. Berisha. Uroj te jeni mire me shendet. Doja te denoncoja nje fakt, persa i perket drejtorit te kavalishences ne durres. Drejtori AHMET DODA eshtE kusheriri i pare i kryehalabakut Taulant BALLA. Dhe nuk ka asnje mundesi qe ai te denoet.

Taulanti po ben gjithçka per lirimin e tij.jam 100% i sigurte qe neser ai do dali i pafsjshem dhe do denojne shefin e sherbimeve qe eshte mik i ngushte i Ahmet DODES. kte gje qe pu ju shkruaj eshte lehtesisht e vertetushme.

Po te pyesesh ne durres te gjithe e dijen se kush eshte Ahmet DODA. Ka qene edhe drejtor i burgut te minorenve ne Kavaje dhe i villte ushqimin te burgosurve minoren. ju pershendes doktorr. te lutem anonim sepse me heqin nga puna.