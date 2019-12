Berisha: Gjykatësi i korruptuar kryeson sot KED, për llogari të Edvin Mafisë

Nje delinkuent, qe prej gjashte vitesh dhunon vendimin e Gjykates Kushtetuese per nderprerjen e mandatit te gjyqtarit te Gjykates se Larte dhe merr rrogen, Dvorani qe fshehu ne veting 100 milione lek, pseudogjykatesi qe per pese vite gjykonte ne panel me djalin e tezes, gjykatesi i korruptuar qe gjykonte per interesa te xhepit ne konflikt interesi, kryeson sot, per llogari te Edvin Mafise, KED.Vendi i tij eshte para ligjit!Ndiqni videon e cila deshmon se si ky delinkuent theu Kushtetuten dhe ligjet per te kapur Edvin Mafia Gjykaten Kushtetuese! sb

