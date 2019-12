Anëtari i Kunat i KLP-së nderohet nga Don Lala! Reagon Berisha

Ish-kryeministri Berisha në një shënim në rrjetin e tij social ka denoncuar dekorimin që Qazim Sejdini të cilin e quan Don Lala dhe Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Taulant Balla, i kanë bërë prokurorit Besnik Cani, i cili ka qenë prokuror në Elbasan, pikërisht në qytetin më të pasigurtë në Shqipëri, por edhe ku ka akuza konkrete ndaj dhëndrit të Qazim Sejdinit.

‘Miq, per here te pare ne historine e pluralizmit nje bajloz i njohur i krimit dhe trafiqeve dekoron nje prokuror.

Kjo ndodhi me famozin Don Lala, qyteti i te cilit diten dhe naten dominohet kryekeput nga banda natyrisht te lidhura kembe e krye me te dhe qe perbejne apo kontrollojne autostraden kryesore te trafikut te heroines nga vendet e lindjes drejt Europes.

Motivi i dekorimit te anetarit te Kunat KLP se “pavarur” eshte mirenjohja e Don Lales ndaj personit ne fjale per tolerancen e admirueshme dhe mirekuptimin e madh qe ka treguar per veprimtarine e bandave mafioze te vet Don Lales qe kontrollojne mbi 80% te sasise se heroines por se fundi edhe kokaines qe vjen nga vendet prodhuese per ne Europe.

Don Lala dhe klanet e tij mafioze kishin zgjedhur per te pershendetur ne kete ceremoni narkodeputetin qe mban me krenari nje seri mbiemrash te trafikanteve me te medhenj te vendit, pra kishin zgjedhur Tulant Bego/Qosja/Gjura/Yaris/Hoxha etj, etj,

Ketu me poshte keni artikullin e publikuar ne portalin boldneës.al. sb

Rilindja nderon anëtarin e KLP me titullin e “Mirënjohjes”/ A i ka hetuar Besnik Cani akuzat ndaj dhëndrit të Sejdinit

Nga Boldneës.al

Besnik Canit, prokuror dhe anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i është akorduar titulli “Mirënjohja e Qakut Elbasan”.

Në ceremoninë e organizuar nuk kanë munguar Taulant Balla, Kryetar i Grupit Parlamentar të PS-së, ish-Kryebashkiaku Qazim Sejdini, Kryebashkiaku i dalë nga votimet e 30 qershorit, Gledian Llatja, ish-deputeti socialist Bukurosh Stafa, i cili drejton Këshillin e Qarkut.

Motivacioni zyrtar për akordimin e titullit për anëtarin e KLP-së është “Për kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e infrastrukturës dhe cilësisë së shërbimeve në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Elbasan, dhe nxitjen e një partneriteti të qëndrueshëm ndërmjet prokurorisë dhe publikut”.

Referuar figurave pjesëmarrëse në këtë ceremoni, të paktën atyre publike, më tepër ajo ngjan me dhënien e një titulli një “veterani socialist”, kjo për faktin se Elbasani mund të ketë pasur prokurorë, gjyqtarë, punonjës policie, apo çdo zyrtar tjetër, që mund t’i ketë dhënë qytetit dhe banorëve të tij, shumë më tepër sesa anëtari i KLP-së.

Në mënyrë të hapur, kupola drejtuese e PS-së, ishte aty, si për të treguar se janë ata që vendosin se kujt i jepet një titull apo kush nderohet.

Cani ka drejtuar Prokurorinë e Elbasanit nga korriku 2015 në nëntor 2016, një qytet që konsiderohet ndër më të pasigurtët në aspektin e krimit, me grupe të forta kriminale dhe me vrasje të bujshme.

Në një zonë, ku “Lala” sikundër njihej Qazim Sejdini, kryebashkiaku me më shumë mëndate në këtë qytet, ka qenë në qendër të akuza publike për lidhje me krimin, por të pahetuara.

Sokol Sanxhaktari dhëndëri i Sejdinit është akuzuar publikisht si pjesë e një prej grupeve kriminale, ndërkohë që akuzat ndaj tij përfshijnë edhe kohën kur organi i akuzës drejtohej nga Cani. Dhe pyetja që lind është ai i ka hetuar Cani akuzat apo veprimtarinë e dhëndrit të ish-Kryebashkiakut?

Dhe si për ironi, sot në ceremoninë e titullit të akorduar për prokurorin Cani, ishte edhe Sejdini, i buzëqeshur dhe ndoshta edhe “i lumtur” për nderimin që po i bëhej ish-drejtuesit të prokurorisë.

Në krah të tij, ndodhej edhe Taulant Balla, numri dy i PS-së, që me praninë e tij, tregon “Elbasanit edhe pse zbuloi se kishte falsifikim dokumentesh.

“Ndaj Canit ka pasur denoncim nga N.K. akuzohet për kontakte të papërshtatshme dhe korrupsion. N.k deklaroi se Cani ka lidhje me grupe kriminale Shkodrës e Lushnjës. N.K. deklaroi se “prokurori Besnik Cani më ka kërkuar 15 mijë euro për një cështje ta mbyllte dhe nuk pranova”. N.K. thotë se Cani nuk ka bërë kurë shkollë drejtësie.

K. ka bërë denoncim të dytë ku thotë se Cani të lëvizë nga Shkodra në Fier ka paguar 150 mije euro.

Por, KPK sqaroi se ka thirrur denoncuesin N.K, por ai nuk ka pranuar të vijë duke thënë se çfarë kishte për të thënë i ka thënë.

Po kështu ndaj Prokurorit Cani në KPK kishte një denoncim S.B, sipas të cilit Cani ka vilë 4 katëshe në Paskuqan, karburant. Po ashtu ka denoncuar pavarësinë” që ka një anëtar i KLP-së nga politika.

Ndoshta Balla mund t’a kishte kursyer Canin, por jo, mesazhi që jepet përmes fotove është se pa praninë e Sekretarit të Përgjithshëm të Rilindjes, nuk mund të bëhet asgjë, madje as të jepet një titull, qoftë edhe honorifik.

Besnik Cani kaloi fazën e parë të Vetting atë në KPK, por është në pritje të vendimit nga Kolgji i Posaçëm i Apelimit. Ndoshta, “kupola e PS” duhet të priste edhe këtë vendim, për të akorduar titullin e mirënjohjes.

Në KPK, ndaj prokurorit ka pasur disa denoncime për mbyllje dosjesh; e para për mbylljen e një dosje për një person për shkaktim vetëvrasje dhe korrupsion dhe e dyta për pushimin e hetimet për tenderat në spitalin Psikiatrik të

se ka dy djem që jetojnë në Austri që sipas denoncuesit bëjmë jetë luksi.

Po kështu në KPK, ka pasur një denoncim, sipas të cilit Cani ka mbyllur dosjen e V.H të akuzuar për vrasje. Sipas denoncimit u pagua 50 mijë euro.

KPK sqaroi se mori dosjen 1340 të viti 2007 dhe nga shqyrtimi i dokumenteve Cani ka nisur hetimet. Cani pas vendimit të eprorit 2008, me 11 prill 2008 ka plotësuar akuzën edhe për shkaktim vetëvrasje. Është ripërpiluar kërkesa për gjykimin penal duke kërkuar gjykim për V.H me akuzën shkaktim vetëvrasje e korrupsion pasiv. Vërejmë se Cani nuk është thelluar në hetime dhe padrejtësisht ka pushuar akuzën e shkaktimit të vetëvrasjes herën e parë dhe herën e dyte pas hetimit e vendosi.

“Cani hetoi një kallëzim për tenderat në spitalin Psikiatrik në Elbasan. Por pasi hetoi e pushoi akuzën për favorizim me garë, zbuloi se kishte falsifikim dokumentesh por se hetoi këtë gjë” tha komisioni.