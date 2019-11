Të rinjtë e FRPD vazhdojnë të dërgojnë ndihma për banorët e prekur nga tërmeti

Të rinjtë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike nuk janë ndaluar për asnjë moment për të ofruar ndihmë, ndaj banorëve të prekur nga tërmeti.

Nën drejtimin e kreut të FRPD-së, Belind Këlliçi, të rinjtë kanë ofruar ushqime dhe ndihma për banorët e Thumanës.

Reagimi i Partisë Demokratike

Mbreme serish ne Thumane. Falenderim pa mase per te rinjte gjimnaziste e studente qe kontribuan me batanije, ushqime te ngrohta te pergatitura nga familjaret e tyre, veshembathje, ilace dhe vijojne te ndihmojne non stop.

Nga mengjesi i dites se tragjedise dhe deri ne rehabilitimin final te banoreve, te qendrojme pa pushim ne sherbim te qytetareve. Sot do te shkojme prane banoreve ne Durres sëbashku me vellezerit tane te FRLDK per te shperndare serish ndihma ushqimore e veshembathje dhe per te asistuar Kryqin e Kuq si vullnetare. Solidariteti i qytetareve e ne vecanti i te rinjve ne keto dy dite, eshte treguesi me i mire i shpreses dhe besimit tek Shqiperia.