Taulant Balla vijon masakrën në pyje! I jepet tenderi Kompanisë së dënuar për prerjen e pyjeve

Partia Demokratike ka denoncuar sot një rast abuzimi me tenderat publike. Sipas zëdhënëses Ina Zhupa, në Bashkinë e Gramshit tenderin për të furnizuar shkollat me dru e ka marrë në kompani që është nën sekuestro, pasi është dënuar për prerjen e pyjeve.

Ajo thotë se kryebashkiaku Taçe gëzon mbrojtje nga kreu i grupit parlamentar të PS, Taulant Balla.

Deklarata e plotë

Kryetari i emëruar me votime i Bashkisë Gramsh Klodian Taçe i jep tender për blerje dru zjarri për shkollat, kompanisë nën sekuestro për mos pagese gjobe për prerje pyejesh!

Me 30 Tetor 2019 Bashkia Gramsh e drejtuar nga rilindasi i mbeshtetur nga Taulant Balla, Klodian Taçe ka shpallur fituese kompaninë të vetme në garë “Al-Mexëood”sh.p.k” me oferten në vlerën 5 .863. 650 Lek për “Blerje dru zjarri për nevojat e shkollave për vitin 2019”

Kompania “Al-Mexëood”sh.p.k” ka marrë pjesë në tender në kundërshtim me ligjin “Per prokurimin Publik” pasi rezulton me detyrime të pa paguara , konkretisht ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit dhe pyjeve në vlerën 126.000 Leke. Sipas urdherit të përmbarimit për sekuestro nr.2012 datë 10. 10.2019 është vendosur sekuestro mbi këtë kompani për shkak të ndërshkimit me gjobë per prerjen e pyjeve ne kundërshtim me ligjin.

Miqësia dhe mbështetja që i jep Balla kryebashkiakut Taçe ndoshta e ka ndikuar ti kete me sy pozitiv kompanite qe presin pyje!

Shkeljet e ligjit janë normë në qeverisjen e Ramës, si ne nivel qendror dhe lokal. Kjo ndalet vetem me votë, me zgjedhje te reja lokale dhe të pergjithshme ku qytetaret te marrin ne dote fatet e vendit.