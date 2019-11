Taulant Balla me plantacione kanabisi në Ostren të Librazhdit

Ish-Kryeministri Berisha ka reaguar pas puiblikimit të një lajmi në ditë më parë në media se, dy drejtues të lartë të policisë së Elbasanit dhe Librazhdit ishin përfshirë në mbjelljen e kanabisit në Ostren të Librazhdit.

Berisha, ka publikuar një denoncim në të cilin thuhet se, pronari i vërtetë i hashashit në Ostren të Librazhdit, është deputeti rilindas, Taulant balla.

Ppostimi i ish-Kryeministrit Berisha

Taulant Bego Yaris akuzohet per plantacione te medha te veta Kanabisi ne Ostren!

Ai i ben presion te forte prokurorise se Elbasanit per mbylljen e dosjeve te droges!

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital. sb

Pershendetje zoti Berisha!

Une qe po ju shkruaj jam oficeri i policise gjygjesore te rrethit gjygjesor Elbasan . Sic eshte thene dhe ne media jane kapur nga sherbimet sekrete te ShCBA shefi i Komisariatit te Librazhdit Bedri Hasanaj shefi i krimeve Armand Koni dhe shume individe te tjere me funksione te larta prane komisariatit te Librazhdit per lejim te mbjelljes se kanabisit ne Ostren te Librazhdit.

Dosja e tyre eshte depozituar nga ShÇBA ketu prane prokurorise se rrethit gjygjesor Elbasan dhe hetimet vazhdojne. Dua tju them qe ketu po behet nje presion i jashtezakonshem ne menyre qe hetimet te nderpriten dhe drejtuesit e komisariatit te lirohen sa me shpejt me arsyen mungese provash, kjo e bere me nderhyrje politike nga debuteti i qarkut te Elbasanit Taulant Balla i cili flitet se kaa te vetet 50% te fitimit.

Zoti Berisha jua dergova kete mesazh ne menyre qe te behet publike pasi prokuroria e Elbasanit eshte nen presion te vazhdueshem nga segmentet poltike dhe kriminale te Elbasanit ! Ju faleminderit dhe ju lutem anonim sepse ndihemi te rrezikuar ne detyren tone…