Rezoluta e PPE një tjetër udhërrefyes për në BE!

Nga Jorida TABAKU

PPE, familja më e madhe politike në Europë miratoi një rezolutë të veçantë për Shqipërinë, ku theksoi dhe njëherë se kauzat e Partisë Demokratike janë në fakt dhe kauza për Shqiperinë Europiane. Nëse sot, Shqipëria ka mundur të korrë sukseset që gëzon, si liberalizimi i vizave, është vetëm si pasojë e qeverisjeve të përgjegjshme nga mazhorancat e djathta, pa pasur nevojën e kompromiseve mbi meritën!

Evidentimi i krizës politike si pasojë e kapjes së institucioneve nga një njeri i vetëm, drejtimi i gishtit ndaj fajtorit që vendos kandidatë me të shkuar kriminale duke thyer ligjet e mbështetur nga BE si ligji i Dekriminalizimit, seancat farsë për gjoja dënimet për politikanë që kanë shkelur ligjet, janë tregues që Bashkimi Europian e ka të qartë situatën në Shqipëri dhe nuk mund të gënjehet më.

Çdo shqiptar dhe mbi të gjitha kjo qeveri duhet ta dijë se shqetësimet e opozitës për blerjen e votave, abuzimin me pushtetin dhe me zgjedhjet, janë edhe shqetësimet e miqve tanë ndërkombëtarë. Ata kanë bërë një thirrje të qartë për këdo që mendon se do t’i hedhë hi syve BE-së dhe maxhorancës në BE me gjoja arritjet.

Natyrisht do ketë shumë prej anëtarëve të mazhorancës që gënjejnë publikisht se kushtet janë përmbushur apo do të përmbushen. Por, ato nuk duhet të harrojnë se tanimë fasada ka rënë dhe pa plotësuar këto kushte, pa larguar këdo që sot mban peng Shqipërinë, pa rezultate konkrete sot nuk ka më avancim në agendën e reformave.

Ne si opozitë jemi të angazhuar ta bëjmë procesin e integrimit agendën e ditës por gjithashtu edhe të ndjekim hapat e përcaktuar nga Bundestagu dhe më pas nga kjo rezolutë e PPE-së për të çuar përpara Shqipërinë. Ata që kanë frikë nga zbatimi i këtyrë këshillave dhe kërkesave janë njerëzit që duan pushtetin dhe karrigen e tyre më shumë se Shqipërinë dhe shqiptarët.

Çfarë është e qartë është se askush s’e ndal apo dhe pengon dot Shqipërinë për të qenë aty ku i takon jo vetëm gjeografikisht!

https://zagreb2019.epp.eu/…/uploads/2019/11/3-Resolution.pdf