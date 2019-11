Reagimi: “Ata që i lëpijnë prapanicën Edvinit po kërkojnë përgjegjësinë tek opozita”

Edi PALOKA

Ju kerkoj ndjese te tjereve, po nuk mund te mos reagoj ndaj disa bastardeveqe edhe sot e kerkojne pergjegjesine tek opozita .

Nuk po e bej si nenkryetar partie kete reagim po si ish-gazetar qe me vjen ndot ta quaj veten koleg te tyre sot.

Keta bastarde qe gjithe diten i lepijne prapanicen Edvinit dhe Velines se bashkise , pasi u cuan me nge nga krevati, hapen televizoret dhe si gjithnje ju sulen opozites, sot gjoja sepse nuk mbrojti “me trup” banoret e Astirit. Keta nuk shohin as korrupsionin, as dhunen e qeverise tek Astiri, por shohin pergjegjesine e opozites.

Deputetet e opozites shkuan atje sapo u njoftuan, po sigurisht ne nuk kishim as autoblinda e as arme per tu perballur me qindra e qindra forca speciale e jo vetem, te mbledhura nga kjo qeveri prej te gjitha aneve. PD eshte parti politike jo trupe militare.

Me banoret e Astirit ne kemi nje marreveshje dhe do i qendrojme , cdo gje do ju kompensohet drejtesisht .

Sigurisht nuk ka “kompensim” qe mbulon dhunen dhe terrorin ndaj grave, femijeve e te moshuarve qe mbrojne strehen e tyre.

Po te jeni te bindur qe neser do te kete shpagim jo vetem tek felliqesirat ne krye te shtetit por dhe tek sherbetoret e tyre qe sot paguhen me parate e grabitura shqiptareve per ti sherbyer atyre qe dhunojne e grabisin shqiptaret.