“Qytetari dixhital” zbardh emrat e banditëve që vodhën postën e Krujës, kërcënimi ndaj rojes…

Denoncime te reja per klanin mafioz Rraja te Edvin Mafise!

Lexoni mesazhet e qytetareve dixhital.

Denoncohen krimet e shemtuar te Xhelal Rrajes i cili ka qene i denuar per vjedhje ne Shtugard ne Gjermani dhe eshte perzene ëe andej dhe banditeve te tjere te ketij klani, terrori, vjedha e 110 milione lekeve ne poste, gjobat masive prej 10 mije euro per biznes, pushtimi i gjykates, bashkise, hipotekave etj etj..! sb

“Prsh z Berisha ju lutem denoncojeni kete mesazh per publikun e per te zgjuar drejtesin e organet e ligj zbatimit kunder krimit ne vite e te momentit. nuk eshte mesazh politik e as per te akuzuar rilindjen po per te denoncuar kete qe po ndodh.

Pas vjedhjes se 110 milion lekeve qendron banda ose grupi kriminal i mbedhtetur direkt nga kryeministri yne i Rrahman Rrajes dhe vllaut te tij Xhelal rrajes drejtor poste nga 6 vite ose drejtor i burimeve njerzore me zyr private per emerimet e punesimet ne bashki e me gjer.

Krimet e Xhelal rrajes nuk jan te pashkruara e as te pakta fillojn nga viti 88 e deri me sot rrahje dhun plagosje gjobvenie trafik droge, tentativ vrasje, vrasje pengmarrje etj. person ne kerkim i arrestuar i liruar i akuzuar e nen hetim etj.

Sot drejtor poste me begraunde kriminale dhe ka privatizuar ose drejtues verbal i zyres se regjistrimit te pronave dhe i aluiznit kruje ku Drejtor ose drejtor per fallsifikimin eshte Vendosur Alfred Voga nje jurist mashtrues i ISSKSH per shum pensione fallco duke diktuar vendime gjykate.

Rojes Parruca i kan then po hape gojen do te vrasim ty e familjen. sdo besh burg. e me gjat do te flasim. z Berisha ka 10 dite ku shum bizneseve ne kruje e rrethinat po ju kerkohen ne form borxhi por eshte gjobvenie nga 10 mije euro. ne takim u thuhet duhen 10 mije euro. cdo diskutim ka pasoja.

Banda e Familjes rraja eshte e amistuar nga cdo lloj krimi.shteti ligjor per kete familje nuk ekziston. vetem denoncimi publik mund te zgjoj ndonje prokuror te hapi hetime mbi dosjet e vjetra qe flejne ne polici a ne prokurori ose te kerkohet deshmitar i mbrojtur.”

“Mirmbrema Doktor Berisha te uroj shendet e jete te gjate I Nderuar Zoti Berisha du te bej me dije se i vellai i deputetit Rrafman Rraja i quajtur Xhelal Rraja qe sot po bejne ligjin ne Shqiperi dhe eshte drejtor ne kruje

Ne vitin 1993- deri ne vitin 1994 ka qe i denuar per vjedhje ne Shtutgard Gjermani dhe ne vitin 1994 eshte debuar nga policia Gjermane me ekspuls drejte Shqiperise Zoti Berisha keto jane njerzit qe Edvin mafija merr vota ben qeveri e bejne ligjin Kjo eshte e sigurte 1000/ perqind Te lutem anonim sepse keta jane kriminela dhe nuk duam probleme!!!”