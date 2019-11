Po mbani peng një popull, sulmi nuk ua mbulon llumin…

Nga Orjola PAMPURI

Kur, ne vend te ndjeses, perdoret sulmi, atehere cdo norme eshte shkelur.

Kandidatet qesharake, te denuar, trafikante, mbrohen me patetizma nga kryeministri, e kur u del boja del ish drejtoresha e doganave dhe sulmon. Ky eshte riti i krijuar tashme pas cdo skandali, dhe kuti me te cilin matet vlera sot.

Nje realitet i dhimbshem, me te cilin duhet te perballen e identifikohen sot shqiptaret. Sot, te sulmojne e analizojne, ata qe kapen “me presh nder duar’ duke vjedhur vota, apo me skandale te tjera, e per te bere katarsis, sulmojne me egersi, e ‘autoritet’ te dale boje, tashme.

E mira do te ishte te largoheshit nje ore e me pare, e mjaft me mashtruat qytetaret, me intrigat e sulmet e turpshme. Per ambiciet tuaja te shfrenuara deri ne patologji, po mbani peng nje popull, te varferuar ne ekstrem. Largohuni. Qytetaret e ketij vendi ju njohin, dhe te jeni te sigurt qe e meshirojne, e deri e urrejne sojin tuaj.

Elisa Spiropali, Z.Lulzim Basha nuk njeh krimin e kriminelet, nuk njeh bandat e banditet, nuk njeh drogen e perveristet, me te cilat ju dhe soji juaj ka gjetur gjuhen e po i mbron e u jep detyra te rendesishme. Ndaj terhiqu ndaj cdo mbrojtje qe i ben ketij llumi.

Sulmi nuk j’ua mbulon llumin, madje ju nxjerr me zbuluar perpara qytetareve.