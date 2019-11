Parashikoi tërmetin në datat 25-27 nëntor dhe paralajmëron qytetin tjetër që do të godasë

Shqipëria u godit sot nga një tërmet apokaliptik me magnitudë 6.4 i shkallës Rihter, i paraprirë nga të tjerë tërmete dhe i shoqëruar me pasgoditje të fuqishme, me epiqendër në detin Adriatik, 10 km nga qyteti i Durrësit.

Numri i viktimave ka shkuar në 22, ndërsa në spital janë paraqitur mbi 600 të lënduar për të marrë ndihmë mjekësore.

Sipas raportimeve më të fundit, dyshohet se ka ende shumë persona të bllokuar nën rrënojat e ndërtesave të shembura.

Sizmologët kanë deklaruar se deri më tani janë numëruar mbi 200 lëkundje të tokës në Shqipëri.

Ndërkohë, një muaj më parë një qytetar nga Fieri i quajtur Gani Gurguri, ka parashikuar në një emision televiziv se Shqipëria do të goditet nga një tërmet i fuqishëm në muajin nëntor.

Madje, Gurguri ka parashikuar me precizitet edhe datën se kur do të ndodhë tërmeti, vetëm ka gabuar për epiqendrën e tij.

Në një intervistë për “dritare.net” në datën 20 tetor, parashikuesi i pazakontë është shprehur se një tërmet i fuqishëm do të shkundë Shqipërinë në datat 25-27 nëntor.

Ai është i njohur gjerësisht në rrethin e tij por edhe në qytete të tjera të Shqipërisë falë aftësisë së tij të veçantë për të parashikuar motin.

Gurguri ka treguar edhe parashikime që i kanë dalë të gjitha me saktësi.

INTERVISTA E PLOTË:

Ku jetoni dhe ku punoni?

Jetoj në qytetin e Fierit, punoj tek Alpetrol.

Si keni nisur të parashikoni motin dhe tërmetet?

Dashuria për natyrën më ka bërë të merrem me këtë gjë. Duke e njohur natyrën, fillon t’i kuptosh shenjat e saj, nëpërmjet të cilave ajo kërkon të komunikojë me ne.

Keni studiuar për sinoptikë?

Jo, nuk kam studiuar.

Çfarë metodash përdorni për të realizuar parashikimet tuaja?

Për metodat janë kuriozë të gjithë, por nuk tregohet sekreti i punës. Metodat janë të thjeshta por puna është e vështirë dhe në qoftë se i thua, njerëzve ju duken absurde, në këto kohë kur shkenca ka evoluar. Pasioni, aftësia për të kuptuar shenjat e natyrës dhe praktika, janë ato çka me dallojnë nga njerëzit e zakonshëm. Edhe unë njeri i zakonshëm jam, por puna që bëj është e jashtëzakonshme.

Çfarë keni parashikuar më parë dhe sa të sakta kanë qenë parashikimet tuaja?

Parashikimet e mia janë të hershme dhe rezultatet janë më se të sakta, do më duhej një ditë e tërë për t’i treguar. Po tregoj disa prej ngjarjeve që kanë bërë më shumë bujë dhe më shumë dëme në njerëz dhe materiale.

Në 1985- përmbytje. Lajmërova Kryetarin e kooperativës

1- 3.11.2005- përmbytje masive pas daljes së Vjosës, lajmërova Fatos Bejën

2.02.2007- paralajmërim për det të keq, Ngel vapori në Durrës

10.6.2007- parashikim për ardhjen e Xhorxh Bushit Shqipëri. Ndërkohë që të gjitha mediet e jepnin me shi, parashikimi im ishte për kohë të mirë, ashtu edhe siç ndodhi.

7.12.2010- përmbytje masive. bëra kalendar meteorologjik, ku parashikova shi me intensitet të lartë, lajmërim që e bëra edhe në mediat lokale,, Fier përmbytje në Laç, 3 viktima

Tërmetet që kam parashikuar:

Tërmeti i parë i lajmëruar në studion e Z.Lirë, me epiqendër në Korçë, ishte 4.5 ballë. U ndje edhe në Tiranë, madje parlamentarët dolën jashtë salle.

Rasti i rrallë- në 55 ditë kanë rënë 10 tërmete, Itali, Greqi, Mal të Zi etj.

Kam gjetur tërmete në Indonezi, Kinë, Itali, Maqedoni, Greqi etj.

Cili është parashikimi i moti në Shqipëri, për këto kohë?

Më poshtë po sjell disa parashikimet e mia sesi do të jetë moti deri në fund të muajit nëntor.

26- 31 tetor- moti i paqëndrueshëm

1- 2 nëntor- shi lokal

3- 5 nëntor- kohë e mirë

14-18- do të jetë mot me shi

19- 20- do të ketë shi lokal dhe mjegull

20- 24- mot me vranësira dhe shi lokal

24-30- reshje dhe me interval të shkurtër përmirësimi

25- 27- lëkundje tërmeti

Ku do të bjerë tërmeti i fund nëntorit?

Në Gjirokastër –Janinë. Do të jetë i ngjashëm me tërmetin e kaluar. Për më shumë do flasim bashkë, një herë tjetër, sepse jam duke punuar dhe nuk mund të them diçka më shumë tani.

Si sillen njerëzit me ju? I besojnë ato që ju parashikoni?

Tashmë, njerëzit e kanë fituar besimin tek mua. Dikur me shihnin si të çuditshëm, ndërsa tani më shohin si fenomenal. Ka nga ata njerëz që nuk ndalojnë së më pyeturi për data të ndryshme, për arsyet që kanë. Disa habiten që unë ende nuk punoj në stacionin meteorologjik të Shqipërisë, e të tjerë më thonë shpesh, “ik jashtë, pasi vetëm andej do të gjesh mbështetje”.

Çfarë do të kërkonit nga institucionet e këtij vendi?

Pikë së pari do iu kërkoja e të më mbështesnin me një kurs kualifikimi në këtë fushë, që unë të avancoj më tepër, sepse parashikoj pa aparatura. Gjithashtu, do të doja një vend pune në stacionin meteorologjik.

Por e di që është e vështirë. Isa Boletini thoshte: Shqiptarët të falin gjakun, por jo suksesin.