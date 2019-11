Paloka: Sigurisht, o i pafytyrë…

Nga Edi PALOKA

I pafytyri! Ne vend qe tju jap zgjidhje apo te pakten ti qetesoje qytetaret qe jane ne hall e ne panik (se per pergjegjesite e tjera as nuk behet fjale) , ben arrogantin dhe trimin…;” une nuk leviz as nga krevati kur bie termet” -thote.

Sigurisht o i pafytyre…edhe ne po te kishim vila betonarme si ty, “nuk do te leviznim nga krevati”.

Pak dite me pare ju tha “rilindasve” se shtepi si e tija kishin gjysma e shqiptareve! Sot ju shet mend i tall e i fyen! Nuk flene rrugeve e neper makina nga qejfi shqiptaret, po sepse nuk kane “shtepi” si e jotja dhe nuk duan qe ato pamje te tmerrshme te nenave perqafuar me femijet nen rrenoja, ti shohin e perjetojne perseri.

Mos mendo se me qe opozita ka vendosur te mos bej politike ne kete moment te ankthshem , ti ke te drejte te besh te papergjegjshmin e ca me shume arrogantin… Boll me teatrin e skenat me lot fallco, po te pakten ne keto momente, ku gjithe bota eshte solidarizuar me shqiptaret, bej minimumin e asaj qe po bejne te tjeret per ne.