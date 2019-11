Olsi Rama dhe Ermal Hoxha fshihen pas emrave Walther Moreno dhe Avila Gutieraz

Ish-kryeministri Berisha tha se Olsi Rama dhe Ermal Hoxha janë dy ndërtuesit e Uzinës kryesore të kokainës në Ballkan.

I ftuar në “360 Gradë”, Berisha thotë se Walther Moreno dhe Avila Gutieraz janë Olsi Rama dhe Ermal Hoxha.

“Këta të dy që shihni ju këtu janë eksponentët kryesorë të uzinës më të madhe ballkanike të kokainës që u ndërtua në Xibrakë. Është në mënyrë figurative. Ky quhet Walther Moreno, kurse ky quhet Avila Gutieraz.

Në fakt këta nuk janë gjë tjetër se Olsi Rama dhe Ermal Hoxha, të cilët kanë qenë epiqendër e ndërtimit të uzinës së parë më të madhe në Ballkan të kokainës.

Ata kanë nxjerrë nga Shqipëria Genc Xhixhën, e kanë transportuar me dhjetëra herë me makinën e përshtatur për transportin e kokainës. Nipcja e Hitlerit shqiptar do pasurohej edhe ai me miellin e bardhë”, tha Berisha.