Nëse ka një rrezik rus në Tiranë, ai është modeli i Mafies!

Kreshnik ÇOLLAKU



Nen nje plagjiature bajate me ato te sulmeve te kundershtareve politike te presidentit Trump, teveqelet e Tiranes me kete dalldine idiote qe i ka kapur se jane aktore global te ceshtjeve globale..nxituan te ngjizin nje akuze sa banale aq dhe te rende ndaj PD dhe kreut te saj Basha.

Gebels shefi propogandes se Hitlerit mesonte dekada me pare se nese doni qe nje shpifje te kete efekt,genjeshtra duhet te jete sa me e madhe.

Teveqelet e Tiranes kete rradhe nuk u sollen si teveqele por si nxenes te mire te Gebelsit…genjeshtra ishte e madhe dhe e rende sado absurde.

Gjithe eskorta e propogandes se qeverise ne Tirane,analiste nga ata jo teveqele por aq inteligjente qe si buken e gojes por edhe shpenzimet e jetes,pushimet,makinat,lluksin e apartamenteve e mbulojne me mijra euro te pista te pushtetit,u vune ne rradhe per ta mbllacitur kete shpifje te orkestruar madje dhe te shkruar nga kompjuterat e selise se zyres se propogandes se kryeministrise.

Bluaj e bluaj genjeshtra nuk ngjiti.

Sot edhe prokuroria totalisht ne kontroll te kryeministrit nuk mundi ta amballazhoje genjeshtren bajate.

Nuk ka mbeshtetje apo financim rus per PD..,ky ishte rezultati i hetimit.

Sot Taulanti,Fredi Elisa etj mund te marrin e te fshijne hundet me artikujt e Mother Jones te shkruara gjysma ne Tirane e gjysma ne Neë York.

Teveqelet e Tiranes nuk dorezohen,dhe ngaqe kane filluar besojne si te vertete shakane e Vucic se jane lidera globale,nen modelin e fushates anti Trump ne SHBA,kane iniciuar nje rezolute per rrezikun rus ne Shqiperi. Sipas rregullit klasik,te mencurit jane turrur te nxjerrin nga lumi gurin qe budallenjte kane hedhur.

Nese ka nje rajon e nje popull ne bote qe ka nje imunitet natyror nga cdo ndikim rus,ata jane shqiptaret.

Ky imunitet vjen thelle nga historia,ky imunitet vjen nga vete sjella ruse historikisht ne Ballkan.

Ka qene vete Rusia,cariste ose sovjetike qe ka zgjedhur te mbeshtese “hasmet” shekullore te shqiptareve, serbet.

Shqiptaret te ditur apo jo,kane plazmuar thelle ne ndergjegjen e kujtesen e tyre kete refleks “miku i armikut tim nuk mund te jete kurre miku im”.

Ndaj nga shume influenca mund te rrezikohen shqiptaret..,por kurre nga ajo e miqve te armiqve shekullore.

Por a ka nje rrezik te ndikimit rus ne shqiperi.

Une mendoj ka nje model qe ne gjithe boten njihet “Mafia Ruse”.

Po ky model rrezikon seriozisht Shqiperine.

Ekspertet nderkombetare te krimit organizuar dhe mafies vleresojne se sot mafia me e rrezikshme ne bote eshte MafiaRuse.

Eshte tipike e mafies ne Rusir qe pas renies se Bashkimit Sovjetik dhe strukturave sovjetike te sigurise,pjesen me te madhe te eksperteve te KGB,ne vrasje,sabotazh,diversion agresivitet etj elemente te njohur apo panjohur u rekrutuan nga organizatat kriminale dhe prej ketej u prodhua nje aliazh i rrezikshem,i njohur si Mafia Ruse.

Sot Mafia Ruse eshte nje produkt i ri midis ish eksperteve te KGB,pushtetit politik,oligarkise ekonomike per te mbyllur ciklin pushtet-krim-para.

Ky model eshte nje rrezik global.

Por me thoni nese ky model eshte apo jo i pranishem ne Shqiperi ?

A ka nje angazhim te ish strukturave te sigurimit te shtetit,apo ish funksionareve te larte te rregjimit komunist (apo pinjolleve te tyre) prane organizatave kriminale ? Cilet qene aktoret e ngjarjes se Xibrakes, fabrika e kokaines?

A ka nje nderlidhje te pushtetit politik me keto organizata kriminale ?

Interesohuni per prejardhjen e familjeve te shume individeve te perfshire ne keto organizata kriminale ne Shqiperi, shume prej tyre do tu dalin te lidhur me struktura e ish Sigurimit apo pushtetit te PPSH.

Ndiqni dhe vleresoni kete nderlidhje mes krimit,pushtetit politik dhe ekonomise ne Shqiperi dhe do te kuptoni se ka nje rrezik rus ne Shqiperi,si model,dhe eshte ai i Mafies Ruse pershtatur aq mjeshterisht ne Mafien Shqiptare

Per ta luftuar nuk ka nevoje per rezolutat e Taulantit por per vullnetin politik per te shkeputur lidhjet e politikes me krimin e organizuar, bandat e Mafien.