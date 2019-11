Monstrat po detyrojnë popullin të braktisë vendin, thirrja e Vretos: Braktisni rilindjen jo pronat

Monstrat me pushtetin e grabitur duke blere votat me miell, oriz, sheqer e vaj, duke shtuar numrin e nenpunesve qe sdine cpune bejne dhe marrin pagen kot, duke vjedhur taksat dhe pervetesuar pasuri ne mermasa marramendese, po detyrojne popullin te braktisin vendet e tyre te mrekullueshme, shtepite e tyre dhe gjithcka qe kane trasheguar apo kane vene me djersen e tyre.

Mos braktisni pronat, shtepite, tokat, pemet dhe gjithcka tuajen por hajdeni te behemi bashke kunder keti regjimi mafioz, kunder mashtruesit ordiner te Librazhdit qe u ka ngopur me genjeshtra dhe na ka nxire faqen ngado shkojme, kunder cibaneve te tije qe blejne shtepi e ndertojne HEC-e, kunder shkaterrimit te pasurise se perbashket.

Mos braktisni pronat dhe largoheni per mos u kthyer me, por braktisni rilindjen e vdekur duke u bashkuar te shpetojme te tashmen dhe sigurojme te ardhmen.

“Edhe njehere, ftoj te gjithe anetaret, kontributoret, faktoret, militantet, intelektualet, pronaret, te perndjekurit dhe te gjithe ata qe kane lidhje shpirterore e programore me PD-ne, te vine te japin kontributin ne ide dhe mendime duke mundesuar hartimin e strategjive per te penguar perfshirjen e krimit te organizuar ne shitblerjen e votes dhe deformimin e rezultatit zgjedhor, si dhe marrjen e masave per korrigjimin e mangesive dhe kthimin e besimit tek qytetaret”.

I bindur se do beheni pjese e kesaj sfide, duke menduar se PDSH nen lidershipin e z. Lulzim Basha eshte e vetmja force politike qe ka moralin dhe vullnetin te shpetoje vendin nga kleptokracia dhe oligarkia qe qeveris me vota te vjedhura.

Bujar VRETO

Kryetar i PD, Dega Librazhd

06-11-2019