Mesazhi i një ushtaraku: Mos nxirrni nervat me ushtrinë, por me Ramën, i thoni Braçe 1 metroshit të hyjë në gropë…

Një pjesëtar i Forcave të Armatosura të Shqipërisë, u ka bërë apel shqiptarëve që të solidarizohen me ata që u prekën nga tërmeti, dhe mos shfryjnë vrer ndaj ushtrisë, pasi ushtarët po punojnë me mish e me shpirt pa asnjë pajisje.

Sipas ushtarakut forcat shqiptare po gërmojnë me thonj, dhe nuk janë ata fajtorët se përse po vonohen aksionet e shpëtimit.

Ndërkohë që me ironi shkruan se zv.kryeminsitri Braçe që është 1 metrosh, mos bëjë propagandë, por të futet në vrima dhe të ndihmojë njerëzit.

Ja mesazhi i ushtarakut

“Tmerr jam ushtarak kam ngju tmerr nga shoqa ime dhe pse sisha me uniform se me dhan leje se kam shpin ne lagjen 18 po ndimova koleget i dhash dhe me hanger dhe uj se qeveria do me bo rreklama cunat pa buk tu heq beton me dur tu gerrmu me thonj.

Thoj atyre qe po ankohem per ushtaret se jan pa buk dhe pa uj vet ushtaret dhe nuk jan te verteta po lodhen dhe nuk po e ndjejn lodhjen duke germuar me thonj se ska paisje mos i shani ushtaret po ramen o popull jena bi nenash dhe ne ushtaraket dhe un qe po ashtu jam ushtarak dhe banor ne lagjen 18.

Dhe po bojm max per te ndimu, mos nxirrni nervat me ushtrin po me ramen dhe thuini erjon braces 1 meter je hy ne grop nxirr njerez mos bo filma”.